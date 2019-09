García: ‘Los violentos no tienen futuro, solo quieren destruir Bolivia’

La segunda autoridad nacional se pronuncia ante los hechos registrados en Santa Cruz el jueves. También se impidió la inauguración de una casa de campaña en Chulumani

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







El vicepresidente Álvaro García Linera reprochó la tarde de este sábado los hechos violentos registrados en las últimas horas contra la campaña del MAS en algunas regiones del país y pidió a los jóvenes defender lo que es suyo.

«Nosotros tenemos un futuro, una esperanza, hay gente que los va a atacar por ser humildes, a ese ataque no se responde con violencia, se responde con trabajo, con dignidad y con lucha Los violentos no tienen futuro, solo quieren destruir Bolivia, nosotros construimos Bolivia porque la amamos, esta juventud es Bolivia, para ellos estamos trabajando», dijo durante un acto en La Guardia, Santa Cruz.

El miércoles se impidió la inauguración de una casa de campaña del oficialismo en Chulumani, Yungas de La Paz, hecho que desató un enfrentamiento con destrozos en la gobernación, domicilios particulares y dependencias de la Policía, con un saldo de tres heridos y ocho aprehendidos enviados a la cárcel.

Mientras que el jueves un llamado a movilización de los simpatizantes del MAS en la capital cruceña desató una respuesta de grupos contrarios, dejando 63 detenidos, de los cuáles nueve son cautelados ahora y 54 quedaron libres.

«Protejan lo que es de ustedes, no pierdan que haya dinero para hacer casas (…) Defiéndanlo, es de ustedes, es de su familia, no es de Álvaro ni del Evo ese dinero, es de ustedes. Que no les arrebaten esa oportunidad de trabajo, de desarrollo, no retrocedamos, avancemos«, instó García Linera.

Destacó que «Santa Cruz es tierra de integración, que sea siempre así, que abra siempre las puertas a todos» y que la población cruceña es muy trabajadora y esforzada, y pidiendo que se sientan orgullosos de ser humildes.

Ante los hechos de violencia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los consideró «delitos» y pidió la intervención del Ministerio Público para identificar a los autores de los hechos y sancionarlos.

Fuente: eldeber.com.bo