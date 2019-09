Gill asegura que sus actividades en Bolivia son transparentes, legales y éticas

El empresario Carlos Gill se pronunció este miércoles respecto a las afirmaciones del candidato a la Presidencia por Bolivia dice No, Óscar Ortiz, quien lo identificó como «el empresario favorito del MAS». Aseguró que no hace política y que su actividad empresarial en Bolivia es transparente y apegada a la normativa legal vigente.

“Ya he presentado en distintos ámbitos mi acción como empresario en Bolivia y en la región, también he dicho que no hago política, mi actividad empresarial en Bolivia es transparente y apegada a todas las normas legales y éticas, trabajo en mis empresas, para mis empresas y los más de 15 mil empleados que tengo en América Latina», afirmó.

Ortiz señaló la mañana de este martes que la administración de Evo Morales tiene estrecha relación con el empresario e insinuó que recibe ciertos beneficios. Presentó un texto con sus argumentos.