Gobernador Costas envía forraje y alimentos a San Matías, San Rafael y Carmen Rivero Torrez

Se cumple un mes desde que la Gobernación de Santa Cruz declaró Desastre Departamental por incendios forestales en la Chiquitanía. Continuando con la ayuda para los municipios afectados tanto por sequía como por incendios. La Gobernación cruceña envió forraje para el ganado y víveres para la alimentación de bomberos, voluntarios y militares que trabajan para combatir el fuego.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias Departamentales (COED), el gobernador Rubén Costas despachó 10 trailers con un total 300 rollos de pasto para el ganado, 37 tanques de agua de 600 litros cada uno, 42 bebederos de agua de 500 litros, y 6.3 toneladas de víveres para la olla común, destinados a los municipios de San Matías, San Rafael y el Carmen Rivero Torrez.

En la oportunidad, el gobernador Costas lamentó la soberbia del Gobierno Central al no declarar Desastre Nacional. De igual manera, recalcó que no habrá ningún festejo por la efemérides cruceña. “(…) Se hará un homenaje a nuestros próceres izando la bandera, con la sobriedad y el respeto que se merece (…) Los bosques chiquitanos siguen ardiendo, lo que está en juego no es sólo un tesoro de la Chiquitanía sino un pulmón de la humanidad (…) El post incendio es una tarea ardua, nosotros no abandonaremos a la gente, vamos a estar ahí”, manifestó.

Durante la jornada, Rubén Costas junto a su gabinete, se reunió con miembros de la Unión Europea, agradecieron la ayuda que hasta el momento han recibido de la Cooperación Europea y aprovecharon el encuentro para transmitir la preocupación y la necesidad por que el gobierno declare Desastre Nacional, debido a que son más de dos meses desde que comenzaron los incendios en Santa Cruz.