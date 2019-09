Grace Mugabe, la viuda adicta al lujo que agrede a los periodistas y ambiciona la presidencia Zimbabue

Había motivos para ello y muy prosaicos. La clave la da Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, de la Universidad de Pretoria, en su libro Mugabeism? History, Politics, and Power in Zimbabwe. Según explica, a las viudas de los altor cargos de Zimbabue no les había ido muy bien hasta entonces. Daba igual qué clase de pactos hicieran, todos fracasaban o se quedaban en situaciones en las que no podían pasar de un techo de cristal.

La de Herbert Chitepo, presidente del partido asesinado en Zambia, solo pudo ser ministra. La de Tongogara, máximo comandante de la guerrilla de liberación nacional (ZANLA) , se quedó con un puesto de trabajo de bajo nivel en el ejército. Según este académico sudafricano: «la mayoría de las mujeres en el ZANU o ZANLA no eran capaces de descifrar la política masculinizada del ZANU-PF».

Un panorama que confirma la escritora, también sudafricana, Sisonke Msimang, que advirtió en el New York Times: «Si su esposo hubiera muerto en el cargo sin asegurar su posición, se habría enfrentado a un futuro incierto, ya sea en la cárcel o en el exilio una vez que comenzara la inevitable depuración después de Mugabe».