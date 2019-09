Hallaron una aeronave con matrícula boliviana abandonada en Uruguay

Fue encontrada en un camino vecinal en las inmediaciones del paraje Tres Árboles

Hallazgo de aeronave en Paysandú. Foto: Fuerza Aérea uruguaya

La Policía Aérea Nacional y la Fiscalía de Paysandú investigan la aparición de una aeronave abandonada, de matrícula boliviana, en el departamento.

Sobre la 1:30 del domingo la policía de Tacuarembó encontró la avioneta abandonada en un camino vecinal en las inmediaciones del paraje Tres Árboles. La fiscal de Paysandú, Carolina Martínez, explicó a El País que “hay que cerciorarse de que esa matrícula sea la correcta y no haya sido adulterada”, por lo que aún no se puede especificar si vino de ese país. La fiscal, la Policía Aeronáutica y Policía Científica trabajaron en el lugar.

Dentro de la aeronave no se encontraba ningún tripulante y, según indicó la fiscal, “no había ningún tipo de objeto, mercancía o demás dentro”. “Estaba vacía no sabemos si era uno o más tripulantes. No se encontró nada y no hay indicio de que se haya transportado nada”, agregó.

Martínez indicó que se investigan “delitos aeronáuticos”. En ese sentido, Leonardo Blengini, vocero de la Fuerza Aérea Uruguaya explicó a El País que “no hubo, hasta lo que se pudo saber, una presentación formal de plan de vuelo”. Es decir que no existió documentación en el lugar de salida de la avioneta registrando a dónde iba a ser su destino, ni cuántos tripulantes viajaban dentro.

