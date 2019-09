Julio César Baldivieso: «Así me quieran callar, no lo haré»

El exDT de Always Ready aseguró que no cree que su despido tenga relación con las declaraciones sobre la selección boliviana. Respeta la decisión

El despido de Julio César Baldivieso de Always Ready fue inmediatamente relacionado con sus declaraciones en contra de la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol y el DT de la selección, César Farías, pero el mismo entrenador dijo que no corresponde. Eso sí, dejó en claro que seguirá opinando porque se trata del combinado que representa al país.

Baldivieso dijo en el programa Futbolmania que la Verde y el millonario son temas totalmente distintos. “Creo que no tiene nada que ver el tema de la selección con Always Ready, lo que opino es personal y como boliviano tengo todo el derecho del mundo”, aseguró el entrenador cochabambino que hace unos días fue duro con la FBF y con Farías.

La decisión de dejarlo al margen fue comunicada a su hermano que es su representante y según le informaron fueron por los resultados. Si el torneo termina en este momento, Always Ready estaría clasificado a la Copa Sudamericana 2020, como Bolivia 4. “Me voy por la puerta grande, por donde vine. Lo único que no me agrada es que no me dejaron culminar el torneo”, dijo Baldivieso y recordó que junto a sus colaboradores ya hicieron el 80% del trabajo para conseguir un premio.

“Vamos a seguir luchando por nuestros principios, por el elemento nacional. Así me quieran callar, no lo haré, como boliviano tengo todo el derecho de opinar sobre la selección”, concluyó Baldivieso.

