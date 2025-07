Tras el rastro de los indecisos

Siempre hubo indecisos antes de una elección, aunque no tantos. Tal vez porque antes la decisión tenía que ver con candidatos, pero también con partidos. La gente no necesariamente era militante, pero mantenía una afinidad histórica por una de las grandes organizaciones políticas de otras épocas. Ya no hay eso y todo se reduce a ver los atributos y tendencias de las personas. ¿Tendrá eso que ver con la duda? Puede ser.

Un repaso del dato menudo de la encuesta difundida el fin de semana pasado por Unitel revela que los indecisos no solo pertenecen a los sectores populares y que, por lo tanto, podrían ser un grupo que, en última instancia, se incline por algún candidato del “bloque popular” – Rodríguez, Copa, del Castillo -.

Es igual el porcentaje de mujeres y hombres que no tiene nada definido, son de mayor edad los que aún dudan y, en cuanto a formación, también se dividen a mitades los que han llegado solo hasta primaria y los que pasaron por la secundaria y la universidad.

Por lo tanto, decir que los indecisos son la esperanza de cualquiera de los candidatos del MAS no es del todo acertado. Es más, no habría que descartar que el voto “oculto” tenga otras motivaciones ahora. No sería raro, por ejemplo, que quienes votaron por el MAS en el pasado hoy quieran migrar hacia una nueva opción. No lo dicen, claro, pero lo piensan con algo de vergüenza, quizá.

Si se observa, además, que, en la misma encuesta, el 70%, 7 de cada 10 encuestados, considera que se deben ejecutar cambios “radicales” y “transformadores”, queda muy claro que el votante irá por nuevos actores y un modelo también diferente. La crisis económica es muy grave y ha llegado a los bolsillos de la gente y la solución poco tiene que ver con romanticismos ideológicos. Cuando los precios suben y se necesitan dólares, no hay Che Guevara que valga.

Si esa es la tendencia, considerando los números actuales, cuando falta poco más de un mes para las elecciones, ahora sí no es descabellado, ni mucho menos, sostener que habrá una segunda vuelta entre los dos principales candidatos de oposición. La intención de voto y perspectivas de crecimiento de Andrónico Rodríguez son limitadas y, muy difícilmente, un milagro se cruzará en el camino del heredero de Evo Morales.

De todas maneras, los opositores que van primero deberían estar muy preocupados. Su respaldo es pobrísimo, menos del 20%, y no parece que vaya a mejorar significativamente en las próximas semanas. Hay un estancamiento desde hace por lo menos dos meses y no parece existir ningún anzuelo electoral de última hora que pueda modificar dramáticamente las cosas.

La demanda de renovación era real y muy clara. La gente quería nuevas caras en la política nacional y recibió, a cambio, lo mismo de siempre, salvo quizá, en el caso de los vicepresidentes. Mucho más con José Luis Lupo que con Juan Pablo Velazco. Pero más todavía con un presidenciable que no fue, Jaime Dunn, a quien un manejo poco riguroso de los tiempos y los trámites dejó fuera.

La elección va hacia un destino más o menos previsible. Todo indica que ganará un opositor en segunda vuelta y que el bloque de los anticrisis será mayoría en la Asamblea. Ya se verá si con conductas nuevas y acciones convincentes los “viejos” pueden jugar el papel de renovadores.