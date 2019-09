La aparición de estadios es la otra cara del fútbol profesional

El crecimiento se dio a la vez que aparecieron nuevos clubes de fútbol con protagonistas no solo de ciudades capitales, sino también fuera de ellas, en centros intermedios y en las provincias.

El estadio Hernando Siles es el principal escenario deportivo, referente a nivel nacional e internacional. Foto: Archivo-La Razón

Cuando en 1977 comenzó a disputarse la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, nueve eran los estadios en los que se jugó esa primera temporada; desde entonces hasta la semana pasada, en ocasión de inaugurarse el Integración Boliviana en la localidad cruceña de Yapacaní, el número de escenarios que recibieron fútbol profesional se incrementó a 29.

El detalle corresponde al estadístico Víctor Quispe Perca, quien anota que el crecimiento se dio a la vez que aparecieron nuevos clubes de fútbol con protagonistas no solo de ciudades capitales, sino también fuera de ellas, en centros intermedios y en las provincias.

El Hernando Siles, el Libertador Simón Bolívar y Luis Lastra, en La Paz; el Jesús Bermúdez en Oruro, el Félix Capriles en Cochabamba, el entonces William Bendeck y ahora ‘Tahuichi’ Aguilera en Santa Cruz, el Morro de Surapata en Sucre, el Departamental en Potosí y el Lorgio Zambrano en Trinidad, Beni, acogieron a los primeros partidos.

Con el transcurrir de los años, la máxima categoría del balompié fue aportando cada vez más estadios hasta llegar a cerca de la treintena en algo más de cuatro décadas.

Entre unos y otros los diferencia el historial, rico para varios por sus años y por los acontecimientos recibidos, mientras otros comienzan a escribir páginas; en cambio, otros ‘desaparecieron’ del mapa profesional por diversos motivos.

Asimismo, hay algunos que pasaron al olvido del profesionalismo durante un buen tiempo y volvieron a ser reactivados.

Sin duda que el Hernando Siles, de La Paz —inaugurado el 16 de enero de 1930 con el clásico de esa época, cuando The Strongest le ganó 4-1 a Universitario— ha recibido desde entonces cotejos amateur, la primera etapa del profesionalismo, la Liga y la actual División Profesional.

Además es referente internacional porque acoge encuentros de Copa Libertadores, Sudamericana y de las eliminatorias mundialistas, cuando la selección es local.

El escenario miraflorino fue reconstruido para la disputa de los Juegos Deportivos Bolivarianos de 1977 y luego para los Juegos Cruz del Sur (1978), ahora denominados Juegos Suramericanos.

Junto al Siles se encuentran con basta historia escenarios como el Félix Capriles, de Cochabamba, y el Ramón Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz, que fácil cada uno superó los 2.000 partidos de fútbol profesional, según los datos de Quispe Perca, tomando en cuenta que no hace mucho se superaron los 10.000 partidos oficiales desde la creación de la antigua Liga.

En La Paz también se jugaron bastantes partidos en el Libertador Simón Bolívar, propiedad de la Academia paceña, que ya no cuenta con tribunas y se espera que con apoyo de BAISA SRL se construya uno totalmente nuevo. Años después surgió el Rafael Mendoza Castellón, de The Strongest, aunque no es muy requerido.

En El Alto, en el Cosmos 79 jugó La Paz FC, pero al igual que el Lastra de Municipal, ambos ‘desaparecieron’ no físicamente pero sí del espectro profesional, al igual que ocurrió con sus clubes.

Este año surgió el estadio Municipal de El Alto, ubicado en Villa Ingenio, donde Always Ready hace su fortín.

En tanto, en Oruro se presenta una particularidad, es el único departamento que utiliza un solo estadio, el Jesús Bermúdez, con San José de local.

En Sucre, hace décadas el Patria tomó el lugar del Morro de Surapata; lo mismo que en Potosí, el Víctor Agustín Ugarte sobre el Estadio Departamental y en Trinidad el Gran Mamoré dejó de lado al Lorgio ‘Yoyo’ Zambrano.

En Santa Cruz y en Cochabamba surgieron varios otros. En el primero aparecieron el Édgar Peña, Samuel Vaca Jiménez y hace poco el Integración Boliviana. Antes ya contaba con el Gilberto Parada en Montero y al Juan Carlos Durán en suelo citadino.

Cochabamba cuenta además con el Samancha Urabi, el Capitán Angulo, Evo Morales y el Municipal de Aiquile.

Tarija amplió sus escenarios, al margen del IV Centenario, con el Federico Ibarra, y Los Defensores del Chaco, estos últimos en provincias.

Dentro de esta labor de destacar a los estadios se puede recordar un caso singular, con el detalle de que el fútbol ‘obligó’ a apurar una construcción en Cobija.

En 2014 ascendió al profesionalismo el club Universitario, que jugó sus partidos en su precario escenario; sin embargo su presencia alentó la terminación del estadio Roberto Jordán Cuéllar, con capacidad para 22.000 espectadores, aunque cuando fue concluido al año siguiente, para entonces el ‘Jaguar pandino’ ya había descendido y nunca hasta ahora fue empleado para un partido de la división profesional.

El estadio Integración Boliviana de Yapacaní. Foto: ABI

Los más nuevos están en provincias

Provincias de varios departamentos de Bolivia han tomado protagonismo en los últimos años en el fútbol profesional gracias a que cuentan con nuevos estadios de fútbol, acordes a las exigencias.

Hace una semana fue estrenado el Integración Boliviana (foto), un escenario en la localidad cruceña de Yapacaní, con capacidad para 18.000 espectadores.

El escenario fue estrenado con un gol olímpico logrado por el brasileño Serginho para Wilstermann. A la postre, el aviador se impuso a Sport Boys, que era local.

De igual manera, el año pasado fue inaugurado el estadio Evo Morales, en Ivirgarzama, trópico cochabambino, con capacidad para 25.000 espectadores.

Otro estadio que no tiene muchos años de profesionalismo es el Capitán Angulo, en Sacaba, donde Aurora y Wilstermann jugaron desde la temporada 2017.

Desde mucho antes se puede consignar el estadio Ovidio Messa Soruco, en el municipio de Yacuiba, provincia tarijeña, que fue estrenado con un amistoso entre Bolivia y Nicaragua a mediados de 2016.

Además, ahí fue local el club Petrolero y no solo en partidos del profesionalismo boliviano, sino en una Copa Sudamericana, aunque luego descendió.

Según el estadístico Víctor Quispe, la tendencia apunta a las provincias. Hace poco Destroyers anunció que analiza jugar en el estadio de San Julián.

Aparte, el estadio Municipal de El Alto, cuya construcción fue terminada el año pasado, es la casa de Always Ready desde hace tiempo, pues ahí fue campeón de la Copa Simón Bolívar y ahora es local en la Primera División nacional.

Fuente: la-razon.com