La liga maxi crece en Santa Cruz

Cuentan con 91 equipos en damas y varones. Abrieron la categoría oro para atletas de 55 en adelante.







Los tiempos en que uno podía hacer deporte hasta una determinada edad ya pasaron y hay deportistas que tienen más de 50 años y que siguen ostrando su nivel; la Liga Maxi Básquet Santa Cruz (LMBSC) es una muestra de que los amantes del baloncesto pueden continuar compitiendo luego de haber finalizado su ciclo en Primera de Honor, la categoría más competitiva de la Asociación Cruceña de este deporte. Cuentan con 91 equipos, dividos en cuatro categorías y tienen dos campeonatos en la temporada.

Un sistema que les funciona. «Cuando iniciamos no pensamos que íbamos a crecer tanto, no llegábamos ni a 40 equipos entre hombres y mujeres. Eso quiere decir que hay atletas que tienen la posibilidad de seguir jugando», comentó Ángel Espinoza, presidente de la LMBSC. «Hoy contamos con cuatro categorías para las distintas edades, somo regulares con los partidos y tenemos un fixture que se cumple al pie de la letra. Creo que eso nos ha ayudado a crecer», agregó Espinoza. Si un atleta tiene entre 30 y 37 años puede jugar en la Pre-maxi, los varones cuentan con 6 equipos y las mujeres tiene 13. En la Maxi puden jugar los que tienen entro 38 a 48 años, por la cantidad de equipos están dividos en Maxi A y Maxi B, ascenso y descenso. En suma hay 27 conjuntos. LA senior tiene la misma modalidad A y B y compiten los de 48 a 55.

Se pensaría que el límite se acaba ahí, pero no. En las últimas temporadas, en vista que han aumentado los jugadores, se creó la categoría Oro, de 55 en adelante. Aquí hay ocho planteles en damas y tres en varones.

«Esperemos que más personas puedan integrarse, que no piensen que hay un límite para dejar de jugar», acotó el presidente.

Qué se necesita para integrar un club. La LMBSC está afiliada a la Asociación por lo que se manejan los mismo parámetros en afiliación. Una persona puede apersonarnse a un club y se le entregará su carnet de jugador. Los partidos se disputan en tres escenarios deportivos; coliseo Cañada El Carmen, coliseo Santa Rosita y coliseo Gilberto Parada. Si algún deportista quiere inscribir a un club, tendrá que afiliarse, pagar una 100 bolivianos, asistir a las reuniones dirigenciales cada 15 días y además tener conformada su mesa directiva.

El directorio de la LMBSC tiene a Espinoza a la cabeza, Mary Fiorilo como vicepresidenta, Benedita Vallejos como secretaria de hacienda, Esther Saavedra en la secretaría general y Mariela Sierra en el comité técnico.

Fuente: eldia.com.bo