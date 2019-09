Leonardo Roca denuncia masacre blanca del TSE contra agrupaciones para participar de subnacionales

Roca denuncia masacre blanca del TSE contra agrupaciones para participar de subnacionales

Leonardo Roca, representante legal de la agrupación política departamental NPC (Nuevo Poder Ciudadano) denunció una masacre contra agrupaciones políticas por parte del TSE, ya que se filtró una resolución de enero del 2019 que sanciona a 40 agrupaciones de todo el país con la no participación en las próximas elecciones sub nacionales por no presentar estados financieros.

En caso de Nuevo Poder Ciudadano, Roca, rechaza esta situación mostrando todos los estados financieros al día y cree que debe ser una alerta, desconocen la autenticidad de esta resolución del Tribunal Supremo Electoral y pide a sus miembros aclarar si el documento salió de la Sala Plena del Órgano Electoral.