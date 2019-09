Magistratura en Santa Cruz queda en manos de pasantes

Magistratura en Santa Cruz manos de pasantes, secretaria nunca es habida en su puesto de trabajo

‘Detrás de la Verdad’ se constituyó en las oficinas del Consejo de la Magistratura para realizar una entrevista al delegado distrital. Sin embargo, una vez más no encontramos a la persona designada para ejercer funciones como secretaria, quienes se encontraban eran Roa jóvenes que están cumpliendo una pasantía en las oficinas de la Magistratura.

Yoselin Lino Caballero es la persona designada para ejercer funciones, quien curiosamente cada que nos constituimos en las oficinas de la Magistratura no se encuentra en su puesto de trabajo, hace algunos días atrás Lino Caballero fue denunciada por malos tratos, denuncia que no fue procesada por Dolka Gomez y Gonzalo Alcon bajo el argumento de que no se presentó una denuncia escrita o verbal.