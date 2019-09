Médicos instalan segundo piquete de huelga de hambre en La Paz

El piquete de huelga en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF

Los galenos creen que el cuarto intermedio en el diálogo busca desgastar sus protestas.

Los médicos instalaron este martes el segundo piquete de huelga de hambre en el Hospital del Niño de la zona de Miraflores, en La Paz, en demanda de la atención a sus requerimientos, como la incorporación a la Ley General del Trabajo.

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, que es uno de los profesionales que encabeza el primer piquete instalado el lunes en el Hospital de Clínicas, cuestionó que en el encuentro con el Gobierno no se haya fijado fecha para retomar las negociaciones.

“Es terrible que no exista fecha para retomar el diálogo, podría ser 24 horas o una semana, pero no hay nada. Parecería que es una mala acción de las autoridades nacionales contra nuestro sector. Declarar cuarto intermedio, es una intención del Gobierno de diluir y dejar en el olvido nuestra demanda y eso no lo vamos a permitir”, dijo a ANF.

Fuente: noticiasfides.com