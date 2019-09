MinCaneles: «Uno no puede usar la ley a su antojo», no declararemos desastre nacional. «Ha…

MinCaneles: «Uno no puede usar la ley a su antojo», no declararemos desastre nacional. «Hacerlo no significa una solución innediata».

¡Doble error! El gobMAS manipula la ley e impide sofocar el incendio.

¡Incendiaron el Chapare, ahora la Chiquitania!

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



