Monasterio: “Mesa tiene un pasado corrupto que hoy lo persigue”

El candidato a primer senador de Santa Cruz por BDN, Tomás Monasterio, recorrió el mercado Siete Calles e informó las propuestas de esta alianza.

En la oportunidad cuestionó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por no transparentar su pasado y alegar una “prescripción” de delitos en el caso PAT.

«Queda claro que Carlos Mesa no genera confianza en la opinión pública y el país, los bolivianos no podemos confiar en una persona que no es capaz de poder transparentar su pasado, existe un pasado corrupto que hoy lo persigue, un pasado que hoy le está pasando factura y quieren argumentarse en el principio y el discurso de la prescripción», sostuvo.

Asimismo, indicó: «queremos ser claros, quien quiere buscar la silla presidencial tiene que tener la solvencia moral, las manos limpias y las cuentas claras, el señor Carlos Mesa quien puso precio a su candidatura y Gonzalo Sánchez de Lozada lo compró no tiene la moral de poder constituirse como una alternativa para todos los bolivianos, nosotros estamos convencidos de que el camino hacia el futuro y hacia el cambio está en la capacidad, en la juventud de un hombre como Oscar Ortiz».

