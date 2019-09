Morado, tipa y roble: el fuego arrasa con maderas preciosas de la Chiquitania boliviana

El morado, la tipa y el roble son algunas de las especies de maderas que se pierden a causa de los incendios en la Chiquitania (Santa Cruz), según un especialista. Las dos últimas cuestan 300 dólares el metro cúbico.

“Las maderas del bosque chiquitano eran las más preciosas de toda Bolivia, las más caras, finas y duras. Se perdieron ahora por los incendios. Por ejemplo, el morado es una especie emblemática. Le siguen la tipa chiquitana y el roble. Se usan en carpintería fina y en su mayoría las compraban los chinos”, dijo el experto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano Javier Coímbra.

Según el especialista, estos tipos de maderas se utilizan para hacer laminados y para el revestimiento de muebles finos.

El incendio en la Chiquitania se registra desde las últimas dos semanas de julio. Según los más recientes reportes de la Gobernación de Santa Cruz, más de tres millones de hectáreas se quemaron. De este número el 70% pertenecía al bosque.

El experto mencionó que otras especies como el paquió, el ajunado y el cuchi fueron también afectadas. “Por ejemplo, el cuchi es la madera más resistente de todas, no existe otra similar. Todos los postes de alumbrado de Santa Cruz son de cuchi porque no se pudren nunca. Pueden pasar 50 años y el poste sigue intacto y no le pasa nada. No hay ninguna otra madera que tenga esa cualidad”, dijo el especialista.

En La Paz, el cuchi fue empleado en la construcción de la Vía Balcón. Luego de más 15 años de su edificación, estos tablones siguen intactos y sin ningún tipo de deterioro.

Las maderas finas, como el morado, tienen un valor que está por encima de los 300 dólares el metro cúbico. En cambio otras, como el tajibo, cuestan 200 dólares. “No se comparan con las del bosque amazónico. Éste último tiene mucha más madera que el bosque chiquitano en cuanto a volumen, pero no sirve para nada; son blandas y se emplean para cajas de tomates, aglomerados y otros”, explicó.

Coímbra dijo que aún no se determinó a cuánto ascienden las pérdidas. “Hay tierras de producción forestal permanente y se las conoce. Ahora sólo debemos sobreponer el plano de las áreas afectadas por el fuego sobre ellas y veremos cuántas de ellas fueron afectadas”, declaró.

El especialista agregó que aún se elaboran las estadísticas que serán publicadas la siguiente semana. Sin embargo, el experto lamentó que el fuego continúe con la misma voracidad que desde el principio y que hasta la fecha no haya sido controlado.

El Senamhi anuncia lluvias en la Chiquitania

Datos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que para hoy caerán lluvias en una parte de la Chiquitania. Las precipitaciones pluviales caerán en especial en una de las zonas afectadas por incendios. Hasta la fecha, en el departamento de Santa Cruz ya se quemaron más de tres millones de hectáreas.

Zonas. Según el Senamhi, el aguacero podría caer en Germán Busch, Ángel Sandóval, San Ignacio de Velasco y parte de San José de Chiquitos. Las lluvias serán de poca duración. Se esperan también tormentas eléctricas.

Página Siete / Luis Escobar / La Paz

