Murillo: “Mesa nos volvió a joder el país, al entregarle la presidencia a Evo Morales”

El senador de opositor, Arturo Murillo, en contacto con radio Éxito, dio a conocer los pormenores de la situación política que vive la oposición y sobre todo los detalles del “quiebre” de la oposición con miras a las elecciones presidenciales.

“Carlos Mesa nos jodió el país, nos termina de fregar al país porque el 2005 le entregó el país a Evo Morales y 14 años después le está volviendo a entregar la presidencia a Evo Morales” así se expresó el legislador opositor sobre la vida política de Carlos Mesa calificándolo de un “político pésimo”.

El legislador contó que Mesa les abría “cerrado la puerta” argumentando que no necesitaba de ninguna organización y mucho menos un partido político.

“Mesa nos cerró la puerta en la cara a todos, no quería saber nada de Doria Medina, Ortiz, Costas, nos dijo que los políticos no servíamos y lo que el hacía era conformar un movimiento ciudadano para lanzar su candidatura sin necesidad de partidos políticos” dijo Murillo.

El senador opositor reafirmó su apoyo a Oscar Ortiz con quien trabajo políticamente más de 14 años y advirtió que continuara en ese trabajo pese a no estar como candidato

“Mi apoyo es absolutamente desinteresado porque no estoy candidateando para nada, me ofreció todo Oscar Ortíz, quiero que la democracia prevalezca en el país y voy a luchar junto con quién creo y no va a renunciar mañana” explicó Murillo.

Murillo ademas criticó el proceder del candidato de Comunidad Ciudadana que ahora tiene en sus filas a políticos conocidos «en el proceso empezaron a salir los muertos del closet del señor Mesa» y que debería dejar de escudarse en su frase de «guerra sucia» pues según el legislador «cuando uno entra a política a uno le revisan debajo de las sabanas y aparece lo que uno tiene y lo qué no», añadió.

A la consulta de que si ¿Evo y Álavaro se quedan?, Murillo respondió que no tiene ninguna duda y que no habrá segunda vuelta, debido a que todo apunta a una victoria de Morales pues «todo esta diseñado» para que continúe en el gobierno.

Radio Éxito