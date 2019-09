Nicole es la mejor de América en Sub-8 del Mundial Infantil

Terminó en el decimocuarto lugar de entre 78 pensadoras que jugaron en China

La ajedrecista boliviana Nicole Mollo terminó en el decimocuarto lugar de la Sub-8 en el Mundial Infantil que terminó este domingo en Weifang, China, donde fue la mejor representante de América en su categoría.

Mollo, la única representante del país en el certamen internacional, tuvo un gran desempeño en su primera participación en un torneo de esta índole, ya que se enfrentó a jugadoras de diferentes partes del mundo.

Durante 11 días los mejores pensadores del planeta entre los 8 y 12 años, en niños y niñas, jugaron a 11 rondas con el objetivo de terminar entre los primeros puestos.

Sin importar en ser la única boliviana en el campeonato Nicole, quien estuvo acompañada por su entrenador y tío Jhoan, además de su padre Osmar, se mostró sólida en gran parte de las diferentes partidas.

Claro ejemplo de ello es que obtuvo siete puntos de 11 posibles y se ubicó en la casilla 14 de entre 78 participantes.

Sus triunfos fueron ante las chinas Yihan Li, Yuqian Luo, Xinyan Wang y Fanchen Xia, además de la serbia Ivana Jovanovic y las mongolas Nomintsetseg Batzorig y Chinzorigt Azjargal.

Mientras que sus derrotas fueron frente a las anfitrionas Wangxueyao Mu, Yige Shi, la mongola Margad Munkhpurev y la eslovena Anja Beber.

“Fue una muy bonita experiencia estar en el Mundial. Me di cuenta que no es lo mismo que un Panamericano, me siento muy contenta porque dejé en alto el nombre de nuestra patria, Bolivia”, sostuvo la pequeña pensadora.

Al ser decimocuarta se convirtió en la mejor representante del continente americano, que tuvo cuatro jugadoras en su categoría. Las otras tres eran estadounidense y la que terminó más cerca de Nicole fue Kelsey Routman, quien se situó en la casilla 44 con 5,5 unidades.

“Es una gran alegría el haber representado a toda América demostrando que hay talento en nuestro país”, añadió la primera campeona panamericana de Bolivia en la categoría Sub-8.

El podio fue para China con Zhilin Yuan (9 puntos), seguida por Qinxuanyi Wang (8,5) y Muziyan Gao (8).

Su padre Osmar agradeció “al presidente Evo Morales y a la ministra de Planificación del Desarrollo Mariana Prado a través del programa Intervenciones Urbanas por el apoyo que nos dieron para ir al Mundial. También a nuestro gobernador (de Tarija) Adrián Oliva, al director del Sedede (tarijeño) Julio Montellanos, a nuestras autoridades locales, José Quecaña (subgobernador de Yacuiba) y al alcalde Ramiro Vallejos por el apoyo incondicional”.

Nicole ahora tiene en la mira otros torneos: “me seguiré preparando para los próximos eventos como el Panamericano Escolar de Colombia, que es en octubre, y el Sudamericano de Buenos Aires, Argentina, en diciembre”.

Osmar, quien recalcó que su hija tuvo problemas de sueño hasta la sexta ronda por el cambio de horario, espera recibir apoyo para que Nicole y Jhoan se entrenen en el Centro de Alto Rendimiento de Cuba, China o Rusia.

“Son potencias mundiales en ajedrez y sería bueno que vayan a prepararse allá porque el entrenamiento es diferente, se enfocan mucho en lo psicológico”, indicó.

Está previsto que regresen al país en la madrugada de este miércoles. Primero a Santa Cruz y luego a Tarija.

Fuente: Federación Nacional de Ajedrez