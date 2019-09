Paola Barriga denuncia cobros al interior del PDC por candidaturas

Paola Barriga renunció a la candidatura a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y denunció al presidenciable del partido, Chi Hyun Chung, por acoso político y cobrar dinero a candidatos.

“Están haciendo cobros a los candidatos que se han inscrito para diputados y senadores, tengo las pruebas suficientes, tengo las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, en los cuales es el mismo candidato (Chi) en persona que solicita como un aporte a parte de 10.000 a 50.000 dólares a los candidatos”, dijo Barriga.

La excandidata, en contacto con Unitel, agregó que su alejamiento del PDC se debe a sus principios y la resistencia a ser parte de los cobros al interior del partido.

Yo no comulgo con los principios que en estos momentos él (Chi) está desarrollando, es por eso que ayer presenté mi renuncia, que ha sido irrevocable y me someteré a la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), espero que sea admitida y considero que mi participación en este escenario ya no podría ser válida”, concluyó.

El candidato presidenciable Chi rechazó las acusaciones de Barriga, y afirmó que el partido no está en venta, y que él no es el dueño del PDC. En la oportunidad resaltó que su persona fue invitada.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Mientras tanto, este jueves 5 de septiembre se cumple el plazo para que las organizaciones políticas procedan con la sustitución de sus candidaturas por causa de renuncia a la nominación ante el TSE o tribunales electorales.

Fuente: Cadena A, https://www.eldeber.com.bo