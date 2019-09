Santa Cruz, 30 de septiembre, eju.tv.- La candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), lamenta que no haya sido aceptada su renuncia a la candidatura y mantiene las esperanzas de ser inhabilitada, pese a que su nombre figura en las papeletas electorales.

Barriga señaló que no participará de las campañas electorales ya que la candidatura de Chi no es legal debido a que no está clara su nacionalidad boliviana.

Fuente: ATB