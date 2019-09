Patzi: «Estoy de miedo, me siento violentado psicológicamente» por asambleístas del MAS

El gobernador de La Paz, Félix Patzi. Foto: Radio Líder

Gobernador explica las razones de su decisión de no asistir a las convocatorias de la Asamblea Departamental de La Paz.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, denunció este lunes que es víctima de maltrato psicológico de los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que supuestamente buscan “descabezar” su gestión a través de una serie de pedidos de informes orales e interpelaciones.

La autoridad departamental cree que la “convivencia pacífica” en la Gobernación terminó desde que decidió postularse a la presidencia a la cabeza de su partido Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Me juzgan de lo que les viene en gana, estoy de miedo, me siento violentado psicológicamente, empiezan a gritar, a empujar e incluso muchas veces me insultan. Me convocan (a la Asamblea) por un tema y me terminan hablando sobre política, presupuesto y me cuestionan de todo, por eso he decidido no asistir más hasta que pasen las elecciones generales”, manifestó.

Fuente: noticiasfides.com