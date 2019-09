Plataformas tomarán decisiones en congreso

Se reunirán en La Paz. Participarán también miembros del Conade y cívicos del país para definir las medidas a seguir



Hoy será un día decisivo para las agrupaciones ciudadanas, que se reúnen en el Quinto Congreso Nacional de Plataformas, en La Paz. A la cita también fueron convocados los miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), y cívicos del país, informó Vladimir Machicado, miembro de Bolivia Dijo No.

Machicado afirmó que, como anfitriones, se ha convocado a las organizaciones importantes que están a la cabeza de la lucha en defensa del 21 de febrero de 2016, que votó por el no a la reelección presidencial.

También estarán presentes muchos miembros de las plataformas que ahora figuran como candidatos en las diferentes fuerzas políticas. “Hay resoluciones que van a vincular el tema electoral, en el cuidado del voto, ver los mecanismos para evitar que no sea manipulado”.

También se tratará el tema del cabildo del 4 de octubre, porque se planteará que esta medida se replique ese mismo día en todas las plazas principales de los diferentes departamentos del país.

Este congreso se realiza después de que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) descartó llevar adelante el paro general indefinido programado para el 10 de octubre, que fue anunciado en julio.

El exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, Rolando Villena, salió el jueves a señalar que “las condiciones materiales para esto no están dadas para continuar con la misma medida. Este tipo de posiciones ambiguas no favorece, porque la situación a la que nos está conduciendo el actual régimen es de crear mayor confusión. Nosotros hemos sido muy claros como Conade que este tema definitivamente no va a continuar como se dijo en anterior oportunidad”, afirmó.

Villena también explicó que este tema será tratado en este congreso de plataformas ciudadanas.

Precisó que para el 10 de octubre se está preparando una agenda que permitirá tocar otras estrategias de defensa del 21-F y de la restitución del sistema democrático, el cual, considera que se ha visto mellado porque desde el 2006 no existe una alternancia política. Asimismo, adelantó que se llevará un cabildo en defensa de la democracia.

El anuncio provocó algunas críticas. El diputado Lino Cárdenas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el Conade fracasó con su medida al suspender el paro nacional. “Comprendieron que Bolivia no está con ellos, que no participa de esta serie de movilizaciones”, dijo.

Otras movilizaciones

Beto Aztorga, de Otra Izquierda es Posible, aseguró que la convocatoria no llegó a todas las organizaciones ciudadanas. Sin embargo, respaldan la misma porque también va en la línea de la defensa del 21-F. “Apoyamos cualquier reunión que se vaya a dar en torno al 21-F”, remarcó el activista.

Aztorga señaló que se están preparando con todo para una movilización el 10 de octubre, porque se recuerda 37 años de recuperación de la democracia. “El 10 de octubre vamos a realizar marchas, plantones en la Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz. También vamos a exigir el respeto al 21-F.

