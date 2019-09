Promesas deportivas que ya son realidad

Cochabamba siempre se destacó por el aporte que hizo y hace al deporte nacional, con atletas que sobresalieron a través de la historia en diferentes disciplinas.

La Llajta tiene muchos deportistas destacados en casi todas las categorías. Tal es así que 33 de los 100 deportistas elegidos por el Estado para ser parte del programa de los Tunkas categoría “C” son cochabambinos.

Existen algunos atletas vallunos que ya empezaron a demostrar que, más allá de ser promesas deportistas rumbo a las categorías élite o mayores, destacan a nivel internacional.

Entre ellas se encuentran la ciclista Abigail Sarabia, bicampeona panamericana juvenil en la especialidad de ruta, en ciclismo; la tenista Gabriela Cortes, campeona sudamericana de varias categorías y ahora segunda en el ranking del Cosat en 16 años; la raquetbolista Valeria Centellas, campeona mundial en dobles, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos por equipos, entre sus logros más destacados.

Bicampeona panamericana

Abigail, la menor de las hermanas Sarabia, empezó a demostrar su potencial sobre las dos ruedas muy joven, cuando inició su camino en los Juegos Plurinacionales.

El premio a su esfuerzo y dedicación llegó el año pasado, cuando en el Panamericano Juvenil logró la medalla de oro en la prueba de contrarreloj de ruta, venciendo a Colombia, que llegaba como la favorita para la competencia.

Pero Sarabia no se conformó con ese título y este año fue a México, donde ratificó su buen momento y se coronó bicampeona panamericana.

El año pasado también empezó a incursionar en las pruebas de pista, especialidad en la que a su corta edad ya es dueña de dos récords nacionales absolutos.

Sarabia estuvo a punto de dejar el ciclismo; sin embargo, después de ver que sus tiempos no están muy alejados de las mejores de América, teniendo en cuenta que ella recién inició sus pasos en esta especialidad, determinó dedicarle el próximo año a su entrenamiento, porque ahora su meta es lograr el título panamericano, pero ya en la categoría élite.

“Estoy decidida para seguir corriendo al año, para ir al Panamericano que se realizará en Perú. Estoy decidida a sacar medallas y traer las poleras de campeón panamericano nuevamente a Bolivia y a Cochabamba”, señaló Sarabia.

La ciclista valluna, al año, pasará a la categoría élite y su objetivo es dejar el alto el nombre de Bolivia nuevamente.

4_5_dep_4_tiemposssssssss.jpg Valeria Centellas, campeona mundial de dobles en ráquetbol. LOS TIEMPOS

La medallista más joven

Valeria Centellas, raquetbolista cochabambina, pese a tener sólo 17 años, ya no compite en las categorías juveniles, sino que su nivel la llevó a medirse con las mejores, no sólo del país, sino del continente.

Centellas, a esa corta edad, ya es dueña de un título mundial categoría mayores, en dobles damas, junto con la otra valluna Yazmani Sabja.

Centellas es la deportista más joven en conseguir subirse a un podio en unos Juegos Panamericanos, en Lima 2019, cuando se colgó la medalla de bronce junto al equipo de damas, junto a Jenny Daza, Angélica Barrios.

Para Valeria Centellas, el camino recién comienza: esa presea de bronce fue conquistada en sus primeros Juegos Panamericanos.

“Es un buen comienzo, pero esto continúa, con perseverancia y disciplina apuntamos a otros objetivos. Mi siguiente meta está en conseguir una medalla en singles y en dobles en el Mundial en Costa Rica. Quiero hacer una buena representación”, declaró Centellas, quien pretende revalidar su título.

4_5_dep_2_tiempossssssss.jpg La tenista Gabriela Cortes, campeona sudamericana Cosat. LOS TIEMPOS

La mejor de Sudamérica

La tenista cochabambina Gabriela Cortes se consagró campeona sudamericana desde los 12 años, 14 años y, a sus 15 años, hace unas semanas se quedó con el título de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).

Fue dos veces parte de la selección sudamericana para la Copa América en Estados Unidos.

En 2018 lideró el ranking sudamericano de los 14 años y este 2019 es segunda en la categoría 16 años, posiciones que le valió su clasificación a las Giras Europeas.

“Mi objetivo ahora es lograr ingresar al Top 100 del ranking mundial”, asegura Cortes, quien de momento se encuentra en el puesto 1.600, debido a que no participó en algunos torneos.

Cortes, con tan sólo 15 años, ahora enfrentará los torneos categoría 18 de la ITF. Su primer objetivo en la mira es el circuito en Brasil, que empezará la siguiente semana.

El primer torneo será en el Salvador de Bahía (21-29 septiembre), después en Itajai (30 septiembre al 5 octubre) y Fiorianapolis (6-12 octubre).

Gabriela va a en camino a confirmar ser una de las promesas del tenis profesional.

El 30% de los Tunkas “C” son cochabambinos

Bolivia se prepara y trabaja rumbo a los Juegos Panamericanos 2027, evento en el que espera ser sede, pero además busca una participación histórica. Con ese objetivo en la mira, el Estado determinó iniciar un apoyo económico a un grupo de 100 deportistas de todo el país, de los cuales 33 son de Cochabamba.

Entre los elegidos se encuentran los dos equipos de voleibol de la selección nacional que conquistaron preseas en los Juegos Suramericanos Escolares.

El equipo de varones es bicampeón sudamericano escolar logró el segundo título tras ganar en Arequipa en 2018, mientras que en damas lograron las medallas de plata.

Dentro de este grupo también se encuentran varios atletas de disciplinas individuales como el atletismo, la natación, ciclismo y ajedrez.

La mayoría de los elegidos fueron y son figuras en los Juegos Plurinacionales, pero además son seleccionados nacionales en sus categorías.

Una de ellas es la nadadora Alejandra Martínez, quien incluso ya fue parte de la selección nacional al Mundial Juvenil de natación, que se compitió hace poco en Budapest, Hungría.

El apoyo es insuficiente y no llega a todos los destacados

Si bien el Estado inició este año un programa rumbo a un evento dentro de ocho años (dos ciclos olímpicos), el apoyo brindado a los deportistas continúa siendo insuficiente, y los frutos no podrían ser los esperados, porque mientras estos atletas no puedan competir bajo las mismas condiciones y preparación que el resto de los países, la lucha no es igualitaria.

Para la ciclista Abigail Sarabia, que es parte del programa Tunkas “C”, el apoyo no cubre el material deportivo que requiere para competir ni tampoco la contratación de un entrenador especializado en pista. Abigail incluso habla de invertir 3 mil dólares para la compra de una bicicleta profesional.

Pero Abigail por lo menos recibe apoyo para su preparación y competencia, algo que no conoce la tenista Gabriela Cortes.

La familia de la tenista cochabambina invierte entre 15 mil y 20 mil dólares en su entrenamiento y competencia en los circuitos sudamericanos.

Los tenistas a nivel mundial requieren estar en constante competencia para sumar en el ranking mundial y así tener chances de llegar a los torneos como los Grand Slam u Olímpicos.