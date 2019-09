Propósitos divinos

El gobernador de La Paz y candidato a presidente, Felix Patzi celebró hace unos días que el incendio en el parque Madidi se haya extinguido gracias a las lluvias que cayeron justo cuando el fuego estaba propagándose peligrosamente en esta reserva, una de las más grandes y valiosas del país. Atribuyó la caída del aguacero a la acción de yatiris y pobladores de la zona que invocaron las fuerzas de la naturaleza y evitaron así un desastre como el que sigue destruyendo la Chiquitanía. Amautas hay muchos en el país, pero aparentemente no todos tienen la misma efectividad. Si es por la inclinación que tienen algunos hechiceros “oficialistas” no hay cómo esperanzarse, aunque también está la fe cristiana de pobladores de diversas partes del país que acostumbran hacer rogativas y procesiones pidiendo a Dios la bendición del agua. En este caso, dicen los teólogos, el gran Hacedor sabe muy bien lo que hace y no siempre atiende los pedidos tal como lo solicitan los creyentes. Las formas de actuar de Dios suelen ser misteriosas, aunque los propósitos son siembre buenos.

Fuente: eldia.com.bo