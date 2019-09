Revelan nuevo audio de supuesta corrupción que vincula a Juan Michel

La diputada Lourdes Millares reveló este lunes la existencia de otro audio que vincula al hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, Juan Michel, en supuestos hechos de corrupción en Derechos Reales, donde, según la denuncia, tenía influencia para paralizar trámites de anticréticos para beneficiarse económicamente.

La parlamentaria se refirió a un trámite de registro de un bien inmueble en Derechos Reales, que estaba en anticrético por la suma de $us 100 mil y que había sido vendido por el propietario, pero cuyo nuevo comprador supuestamente no pudo registrarlo bajo su propiedad porque el anticresista –que se dio cuenta que no había anotado su gravamen– supuestamente recurre a Juan Michel, a través de su abogado, para frenar el trámite del nuevo dueño con “un par de llamadas” y hacer ingresar su anticrético, presuntamente de manera irregular.

Millares explicó en conferencia de prensa que el nuevo comprador del inmueble hizo ingresar primero su trámite de registro, pero que supuestamente por la influencia de Juan Michel, –según el audio–, se logra hacer inscribir primero el anticrético, logrando que la casa quede gravada y se impida su venta. A cambio, siempre según la denuncia, habría recibido $us 8.000 que supuestamente fueron distribuidos en Derechos Reales, un abogado y Juan Michel.

“Esto es gravísimo porque al parecer los señores Michel tienen gente inclusive en Derechos Reales, desde ahí resuelven negociados desde donde afectan incluso derechos legítimos de personas”, señaló.

Señaló que al parecer en el Órgano Judicial opera “una red delincuencial” de corrupción desde la anterior gestión de los consejeros y dijo que está a la espera de la convocatoria de la Fiscalía para declarar sobre el caso del audio de supuesta distribución de cargos en el Órgano Judicial.

