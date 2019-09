“Mientras más conflictos, más cercanos a la elección, la gente se posesiona más hacia la seguridad. Como política opino que nos hacen un favor”, manifestó Rivero, quien participó de la mesa de análisis de los resultados de la encuesta que difundieron hoy Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales.

En este momento se desarrolla la X marcha indígena que exige al Gobierno declare desastre nacional por los incendios en la Chiquitania y la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes y en contra de nuevos asentamientos en su territorio.

Los marchistas, tras 13 días de caminata llegaron el sábado a la localidad de San José de Chiquitos, donde advirtieron al Ejecutivo que no se rendirán.

Rivero consultada si el MAS no teme que la lucha por el medio ambiente impactará contra el Gobierno, manifestó que “la opinión sobre lo que ha sucedido con los incendios parecía que iba a impactar mucho más incluso en la opinión ciudadana, pero no ocurre ello, porque mientras más acusan, la gente busca entre quien no le da nada y quien ofrece seguridad”.

