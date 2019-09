Saucedo: ‘Volver a la Verde es como ganar un título’

Su presente le permite soñar con jugar por fin una Copa América (2020) y estar en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Carlos Saucedo, el goleador, está de regreso en la selección nacional a sus 40 años —los cumplirá pasado mañana miércoles— y confía en tener la pólvora seca para marcar con la Verde.

El atacante cuenta que así como pensaba que había hecho méritos suficientes para volver, también se le pasaba por la mente que no sería convocado nunca más.

Su presente le permite soñar con jugar por fin una Copa América (2020) y estar en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

— ¿Qué te dice este regreso a la selección?

— Recibí la noticia con felicidad porque regresar era una meta que me había propuesto, me costó muchísimo y el aficionado es testigo de eso. Desde mi vuelta al país he convertido más de 100 goles y con eso pedía una oportunidad que hoy me la dieron y la estoy disfrutando.

— ¿Y si no se daba?

— Muchas veces se me pasó por la mente eso, en cada campeonato me esforzaba al máximo, me iba bien, igual a mi equipo y miraba ilusionado las convocatorias, pero no estaba. Eso me hacía pensar en que no iba a tener la chance, que sería difícil, pero como pasaban los días me picaba de nuevo la espinita de la motivación, aunque también pensé en que ya no me iban a tomar en cuenta.

Estaba en buen nivel, hice goles en el torneo local, era goleador, anoté en la Libertadores en el estadio Maracaná y pese a eso estaba fuera.

— ¿Cuándo fue tu último partido con la selección?

— Fue contra Venezuela en La Paz, ganamos 3-2 (noviembre de 2014 con Néstor Clausen como técnico interino), luego estuve en miniciclos previo a la Copa América de Chile, pero no pude regresar.

— ¿Qué le dices al hincha que pedía en redes sociales tu convocatoria?

— Agradezco a toda la gente, no solo al hincha de San José sino a la mayoría de la gente por sus muestras de cariño y apoyo, eso me alentó para seguir trabajando y soñando. Le digo a esa gente que tenga la seguridad de que voy a dar todo de mí para aportar un granito de arena.

— El martes jugarás ante Ecuador y el miércoles cumplirás 40 años. ¿Es un regalo estar en la selección?

— Es un sueño hecho realidad, es como ganar un campeonato y ser goleador, es un logro personal, un título más. Ingresar en una convocatoria a mi edad es algo inexplicable, una felicidad enorme y la aprovecho disfrutando.

— ¿Cómo haces para estar vigente?

— En el fútbol no hay secretos, hay que tratar de llevar una vida ordenada, cuidarse en aspectos de alimentación, no desvelarse, no cometer indisciplina y trabajar a conciencia todos los días, así uno puede jugar mucho tiempo. Hoy por hoy trato de cuidarme, no soy un santo, tampoco digo que no hago nada malo, salgo como cualquier persona, pero sé que vivo de mi cuerpo y si estoy bien voy a rendir.

— Volverás a Ecuador, ¿ya jugaste e hiciste goles en ese país?

— Tengo buenos recuerdos, no hace mucho fui por la Copa Sudamericana e hice un gol en el estadio Atahualpa en Quito. Espero en este regreso hacer un buen papel.

— ¿Qué deben hacer los experimentados con los jóvenes en la selección?

— El jugador que tiene más años en el fútbol conversa con los jóvenes, lo hago en mi equipo y trato de aconsejar, aportar y ayudar en lo que se pueda. La experiencia es necesaria y ellos escuchan a un referente, además puede ser una motivación. Cuando era joven escuchaba a la gente de trayectoria. Hoy trato de ayudar en lo que se pueda porque se trata de un bien común.

Cuando yo empecé a jugar escuchaba siempre a los técnicos, además hubo un jugador como Sergio Galarza que nos hablaba mucho, un gran amigo, consejero y líder.

— ¿Con qué festejo te quedas? ¿Con el de gangnam style (baile del caballo) por los tres goles a Uruguay o con el de nadador en el mar frente a Chile?

— Con los dos, pero si hay que elegir me quedo con el de nadador en Chile, fue muy bonito y dio la vuelta al mundo por las connotaciones. El del baile del caballo también tuvo su momento por el tema.

Todos mis goles los dedico a la Virgen de Cotoca, lo dije una vez y cumplo y espero seguir haciendo goles también para la selección.

— ¿Te dolió no ir a la Copa América de Brasil?

— Pasaron tres Copas América, estuve en buen momento para dos de ellas y no tuve la opción, pero la de Brasil fue la que más me dolió por lo que había hecho en Copa Libertadores, pero el sueño de jugar una Copa América se mantiene.

— Por tanto sueñas también con las eliminatorias…

—Dios quiera que pueda seguir en este camino de hacer goles, si sigo así tendré la chance de estar.

— ¿Tienes algún festejo preparado en caso de anotar con la selección?

—Sí y espero que se pueda dar, pero no voy a dar detalles. Seguro que irá acompañado de la dedicatoria a la Virgen.

— ¿Qué te dijo el técnico César Farías?

— Hablé el día de inicio de la labor, me dijo que siga haciendo lo que hago en mi club, comentó que por mi buen promedio de goles estaba convocado y me pidió que siga con el mismo ritmo para ayudar en lo que pretende.

— ¿Qué mensajes das a la afición en este inicio?

— Que se ilusione para que este proceso salga adelante. Tengo el compromiso de ayudar en lo que esté a mi alcance. En nuestro fútbol todos necesitamos de todos, que contribuyan los periodistas, dirigentes e hinchas.

Tenemos un técnico bien preparado, quien vino con el objetivo de que podemos llegar a un Mundial, ojalá que tenga el apoyo de todos, que no haya peleas ni diferencias. Tengo mucha fe en que las cosas saldrán bien.

