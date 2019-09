Selección femenina se alista para la Sudamericana

Fútbol. El torneo se jugará del 16 al 22 de septiembre como un preámbulo al Campeonato Sudamericano 2020 de la categoría Sub 20.





El seleccionado femenino de fútbol está en la recta final de su preparación en la Academia Tahuichi Aguilera. La delegación viajará el domingo hacia Buenos Aires, donde se disputará la zona sur de la Liga Sudamericana, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre como un preámbulo al Campeonato Sudamericano 2020 de la categoría Sub-20. Este martes como muestra de trabajo, venció a Mundo Futuro en un amistoso que terminó 5-1.

Frente a grandes rivales. Con un elenco Sub-19, el entrenador Napoleón Cardozo lleva adelante este proceso de trabajo y en esta Liga jugará contra Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, «rivales de alta calidad que nosotros tendremos que sacar la mayor cantidad de provecho para mejorar nuestras presentaciones en los próximos torneos oficiales», mencionó el técnico cruceño.

Este torneo pretende darle competitividad a las selecciones, dentro del plan de la Liga de Desarrollo. De la misma manera, en la zona norte están Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay con sede en la ciudad de Guayaquil.

Con bajas importantes. La base del seleccionado, que ha viajado el pasado mes a España, ha sufrido bajas por lesiones, estudios y en otros casos por motivos que no quedaron claros para el cuerpo técnico. Cardozo convocó a futbolistas de La Paz, Monteagudo y otras localidades para contar con opciones y formar un elenco fuerte.

«Lamentablemente tenemos la no presencia a esta convocatoria de Emilie Doerksen y Cielo Veizaga, pese a verse promocionado con nuestra Selección, gracias a la Federación. No nos explicamos el por qué no quisieron venir a continuar con el proceso», indicó Cardozo, quien durante 15 días ha trabajado en este período previo al viaje a Buenos Aires. Las dos jugadoras se volvieron un referente dentro del equipo, su ausencia no pasó desapercibida, «pero tampoco nos vamos a rasgar la vestiduras, porque si ellas no están aparecieron otras de buen nivel», agregó el entrenador, que prepara al plantel para el Sudamericano de 2020, clasificatorio al Mundial de la categoría.

Con participación internacional. El choque entre la selección y Mundo Futuro fue una prueba para que midan sus potenciales, pues el conjunto local está clasificado a la Copa Libertadores que se jugará en octubre de este año.

