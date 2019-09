Susana Seleme: ¿No será que nos están preparando para el fraude?

Santa Cruz, 17 de septiembre, eju.tv.- El día de ayer la red Unitel lanzó su 4ta encuesta con intención de voto para las elecciones presidenciales, ante esto los analistas Susana Seleme e Iván Arias realizaron un análisis al respecto.

Seleme califica a Evo Morales como incombustible, tras ver un 43.2% en su favor, “nada lo quema, ni los incendios en la Chiquitania que han sido devastadores, ni el incendio en Tarija, no lo quema que el SUS no funcione, no lo quema que las reservas internacionales hayan bajado de 15 mil millones a 7 mil, no lo quema nada, ¿no será que nos están preparando para el fraude?” señaló y aseguró que Santa Cruz no va a votar por Evo Morales y solo con trampa podrá salvarse.

En cuanto a la salud recordó que Santa Cruz es el único departamento que cuenta con acelerador lineal, sin embargo el presidente se preocupó por hacer museos, comprar aviones, comprar helicópteros que ni siquiera los trajeron para poder luchar contra los incendios.

Por su parte Ivan Arias, recalca que las encuestas parecen reflejar a un país que no le importa la Chiquitania, los incendios ni el mar, «yo me pregunto con estos datos, Santa Cruz, ¿tiene el síndrome de Estocolmo? es decir, que amas a tu verdugo», además indicó que la oposición debe dejar de pelear y deben convertirse en una verdadera opción de poder para el país.

Fuente: Unitel