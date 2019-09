Tras su renuncia a UN, Amilcar Barral anuncia respaldo a Carlos Mesa

En medio de la contienda electoral se da una nueva ruptura. El diputado Amilcar Barral anunció este lunes su alejamiento de Unidad Nacional (UN) porque no lo tomaron en cuenta en las últimas reuniones de ese partido y anticipó su respaldo personal al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

“El día viernes ya he presentado mi carta de renuncia porque no me han convocado a las reuniones nacionales que tienen y, bueno, creo que he cumplido con todo lo que hemos hecho con Samuel Doria Medina y voy a apoyar la candidatura de Carlos Mesa, pero ya alejado de UN”, arguyó el legislador en contacto con radio Compañera.

Aseguró que solicitó reuniones en las últimas semanas con Samuel Doria Medina, el jefe de ese partido, para conocer las razones por las que fue alejado de estos encuentros, las mismas que sin embargo no tuvieron respuesta, por lo que el viernes envió su carta de renuncia.

En cuanto a las elecciones subnacionales, Barral garantizó su participación con su agrupación ciudadana y descartó una alianza con Comunidad Ciudadana y dijo que el apoyo a su candidato es a título personal.

Barral ejercía como vocero de UN, hasta que en junio de este año fue enviado con detención domiciliaria por una denuncia de extorsión en la cárcel de San Pedro; en ese entonces, Doria Medina dijo que el legislador no era de su partido y que su situación sería analizada conforme avance la investigación. Ante ese panorama, el diputado opositor dijo: “No hay que estar donde no te quieren”. (23/09/2019)

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz

