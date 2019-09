Untoja dice que los homosexuales no son enfermos, sólo hay que entender sus deseos

“No hay que excluirlos, solo hay que entender sus deseos”, con esas palabras el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, se refirió a la población Lgbti. La declaración fue emitida en rechazo a la del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, quien indicó que la comunidad necesita un tratamiento psiquiátrico.

Untoja señaló: “hay que entender al ser humano, el ser humano es un ser de deseo, desea cosas naturales, desea cosas no naturales; las lesbianas y homosexuales son el resultado de ese deseo humano, por tanto, no se los puede condenar. ¿Quién no ha deseado por ejemplo ser inmortal?, ¿quién no ha deseado, siendo mujer, ser hombre y al revés? Entonces no son enfermos, no necesitan ningún tratamiento, no hay que excluirlos, solo hay que entender sus deseos”, dijo en entrevista con Católica TV.

Según una nota de prensa difundida por el MNR, Untoja indicó que si su partido llega al gobierno, apoyará la convivencia conjunta de homosexuales, porque se debe entender el “mundo contemporáneo”.

Aunque también indicó que la sociedad boliviana no está preparada para el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo. “Por ahora, la sociedad es católica, creyente, con valores cristianos y eso practica la gente; pero tampoco podemos retrasar y condenar los deseos humanos”, afirmó Untoja.

El lunes, el candidato a la presidencia por el PDC planteó que los miembros del colectivo Lgtbi (lesbiana, gay, transgénero, bisexual e intersexuales) deben recibir tratamiento psiquiátrico y ayuda de pastores de la Iglesia.

«Su doctrina ideológica (sobre la comunidad Lgtbi) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si eso proviene del problema de la casa, si tiene problemas que arrastra de ayer, si ha tenido complejo de violencia sexual o violencia física en la familia. Eso debe ser tratado psiquiátricamente”, indicó el candidato a la red Erbol.

Estas palabras levantaron una ola de críticas en la comunidad Lgbt.

