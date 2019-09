Valverde: “Me parece tremendamente inmoral la postura de Mesa”

Carlos Valverde calificó de “inadmisible” la postura asumida por Carlos Mesa en el caso del cobro millonario por su candidatura y mostró la abundante documentación del tema.

“Don Carlos Mesa habló y no habló de la denuncia que hay con relación a la plata que recibió del MNR para ser candidato. Habló con Amalia Pando y lo que dice me parece de un cinismo impresionante. Me parece inmoral, terriblemente inmoral”.

Está todo documentado

“No es una investigación falsa como dice. Con Emilio Martínez hemos cotejado información y los datos son los mismos: cuándo entró (el dinero), comprobantes de ingreso… Está todo documentado, comprobante por comprobante. No hay forma de huirle a esto”.

No podés ser presidente diciendo: si cometí delito ya prescribió

“Lo que más molesta es el cinismo con el que se actúa: si hubiera sido delito ya prescribió. Es decir que me puedo cagar en todo porque no me pillaron antes. No es honesto, no es corrrecto, no es decente. No podés ser presidente diciendo: si cometí delito ya prescribió”.

“Si te pillan y están absolutamente todos los papeles, ya me estás generando una duda en cuanto a tu comportamiento personal. Ya es mucho. ¿Criticamos corrupciones ajenas para imponer la propia? ¿En esa lógica estamos? Me parece una barbaridad”.

No hay diferencia con el caso Zapata

“¿Cuál es la diferencia de Morales, su novia Zapata y el tráfico de influencia, y esto de aunque fuera delito ya prescribió? ¿Dónde está la ética, dónde está el comportamiento nuevo que va a sustituir al corrupto?”.

“Negando un hecho que es verdad: le dieron plata para ser candidato. No la declararon; 813.000 dólares quisiste lavarlos a través de tus empleados. Por interpósita persona, ni siquiera estás dando la cara”.

“Carlos Alarcón lo llevó el asunto a juicio para cagarlo a Emilio (Martínez). El fiscal revisó y se dio cuenta que son los empleados los que depositan la plata y dice no está bien esto. Yo no veo que sea un asunto de guerra sucia. Es un asunto que tiene que ser aclarado”.

El caso OAS

“El caso OAS tiene en Evo Morales al principal beneficiado, pero no está aclarada la participación de Carlos Mesa con OAS y la relación con (el ex ministro) Carlos Morales Landívar”.

“Tiene que haber un cambio de comportamiento. No podemos seguir aguantando todo esto, no es correcto. No es decente siquiera”.

