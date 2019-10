Analistas sugieren cambiar política energética y mejorar el déficit fiscal de Bolivia

Los subsidios a los combustibles, los déficits fiscal y comercial, la baja de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el crecimiento anual menor, los bajos ingresos por los precios internacionales del petróleo, el endeudamiento externo creciente, entre otros problemas económicos, fueron analizados días atrás por expertos económicos. Ellos sugieren, cada uno por su parte, un cambio o revisión de las políticas aplicadas en el país. Aunque ven que se logró una estabilidad económica en anteriores años, prevén que se puede sufrir una caída libre en épocas de ingresos bajos.

Ante la certeza de que los subsidios por la venta de combustibles al interior del país subieron a alrededor de $us 1.000 millones anuales, el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli dijo que ya no es sostenible y la población va a tener que pagar el precio. “Habrá que eliminar los subsidios de manera gradual, en consenso con la sociedad civil. El problema con el subsidio es que ricos y pobres se benefician. Hay formas para levantar el subsidio que no golpee dramáticamente a las familias más pobres”, dijo.

Otro problema es el déficit fiscal alto (8%) y si se espera a que mejore el precio internacional del petróleo para cubrirlo, debería subir de $us 52,81 que se cotizaba ayer, a $us 124 dólares, lo que es imposible para los analistas.

El analista Francesco Zaratti pidió importar crudo teniendo refinerías ociosas que están sin trabajo. “El oleoducto de Arica a Sica Sica podría traer crudo, dar trabajo a las refinerías y tener una producción de diésel. Pero seguimos importando gasolina. Y eso es porque hay un negociado espantoso con su transporte”, denunció. Consideró que las termoeléctricas no deberían funcionar, salvo en casos de emergencia.

Matriz energética

El especialista Hugo Del Granado observó que las refinerías operan al 70% de su capacidad, por lo que propuso cerrar algunas de ellas, buscar nuevos mercados y cambiar la matriz energética con el uso de más gas y electricidad.

“Podríamos fácilmente operar cerrando una de las refinerías como la de Santa Cruz y trabajar con una para absorber la producción local. Se debería encontrar mercados para incrementar el volumen de exportación de hidrocarburos. Pero seguimos facilitando la importación y la entrada de vehículos a combustibles fósiles. Hay que solucionar el problema estructural de la matriz energética. Y la única alternativa es la electricidad, no hay otra. Aunque hemos bajado en el consumo de electricidad”, señaló.

El analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que más de una tercera parte de los ingresos fiscales proviene del sector hidrocarburos. “Desde 2015, la producción bajó y eso se traduce en menores ingresos fiscales por IDH o regalías que se reflejan en déficit fiscal. No se ha podido generar otras fuentes que generen ingresos”, expresó.

El Ministerio de Economía no contestó un cuestionario enviado, pero a través de las redes sociales, el ministro Luis Arce explicó que “si mantenemos (Bolivia) el modelo actual, continuaremos con el proceso industrializador y se reducirá la pobreza”.