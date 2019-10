Áñez: ‘Te voy a ayudar, me dijo Salinas’; FBF exigirá pruebas al periodista

El periodista cruceño Gary Áñez acusó este miércoles al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, de haberle ofrecido una “ayuda”, dando a entender que intentó sobornarlo, y aseguró que el dirigente, en procura de convencerlo, le dio nombres de comunicadores implicados.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Áñez fue más allá, habló de la supuesta existencia de una estructura dentro de la FBF para sobornar, respaldada con recursos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El lunes, en el programa Laboratorio Fútbol de Tigo, Áñez declaró “a fe de hombre” que “en un momento, él (Salinas) me ofreció ayuda… plata, y yo le dije ‘no sea chambón, no me ofrezca plata’”, tras una reunión que sostuvieron hace más de un mes.

Matizó no saber a título de qué le hizo la oferta: “Ah, no sé. Me vio necesitado, me vio delgado, me vio flaco, no sé, me vio muriéndome de hambre”.

La FBF emitió un comunicado ayer convocando a una conferencia de prensa a realizarse mañana (15.00) en el edificio Park Inn, de La Paz, donde funciona el estudio jurídico que atiende sus asuntos legales.

Áñez aseguró que no quiere “manchar la honorabilidad de nadie”, por eso no dio nombres de los periodistas que supuestamente reciben “ayuda” de Salinas. “Pregúntenle a él”, respondió.

Héctor Montes, coordinador de la FBF, dijo que “pareciera que existe un complot dirigido hacia la Federación, porque surgen diversos problemas y muchos de ellos ya son recurrentes. Esta acusación no se dejará de lado, nuestro comité jurídico se encargará del tema. Es fácil agarrar un micrófono y acusar sin mostrar pruebas”.

Marcas contactó a Áñez.

— ¿César Salinas le dijo que le iba a dar dinero?

— No, no me dijo en ningún momento textualmente, pero me dijo ‘te voy a ayudar, yo te lo voy a traer personalmente’. ¿Qué me va a traer personalmente?, ¿un remedio?

— ¿Por qué no das nombres de los periodistas?

— No, no, porque a ver… cada uno trabaja como quiere, y nosotros en el medio sabemos cómo es. Y vos que vives allá, en La Paz, sabes cómo es y sabes quiénes son.

— Yo no sé quiénes son.

— Por qué me preguntan a mí, pregúntenle pues a Salinas. Es más, te diré algo para que lo pregunten en el Comité Ejecutivo, donde dijeron que iban a aprobar un monto, porque era necesario para la gestión ayudar a periodistas.

— ¿En el Ejecutivo?

— Claro, supuestamente viene de la Conmebol.

— ¿Al no dar los nombres, no crees que estás implicando a todos los periodistas?

— Yo hablo por mí, yo no puedo dar a conocer nombres que después Salinas se va a negar y entonces me voy a ocasionar un problema con un montón de colegas.

— ¿Tienes pruebas?

— No estoy en un juicio. Yo soy un emisor de opiniones. Esto no es un juicio; si tuviese que aportar pruebas, sería en un juicio. Yo hice una declaración pública en base a una situación. Yo soy periodista y el periodista expone su opinión ante la opinión pública. Eso es lo que yo hice.

— ¿Lo probarías en un juicio?

— Que me planteen pues el proceso, tienen que ir a un Tribunal de Imprenta. Qué quieren. Ahora yo te digo una cosa: por qué yo tengo que probarlo, por qué Salinas no tiene que probarlo. Por qué las palomas tienen que ir contra las escopetas.

La Razón / Rafael Sempértegui / La Paz

Periodista Gary Áñez aseguró que Salinas le ofreció dinero