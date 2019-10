Angelina Jolie: «Me siento pequeña e insegura»

La actriz habla de su vida tras el divorcio de Brad Pitt y reconoce que le ha costado mucho salir adelante tras una época convulsa

Angelina Jolie está de estreno y promoción de su última película, la segunda entrega de Maléfica: maestra del mal. En estos momentos cuando concede entrevistas en las que habla de trabajo pero también de sus asuntos personales. La actriz acudió al estreno con cinco de sus seis hijos, ya que Maddox está en la universidad, en Corea. «Hay momentos de mi vida que me he escondido, en los que me siento pequeña e insegura y no libre de dolor. También me he sentido acorralada. Me cuesta mucho encontrarme de nuevo, probablemente más ahora que en los últimos cuatro años», dijo Jolie en una entrevista con E! New. También, durante la promoción de su cinta, ha explicado en el diario Teh Daily Mail que se sintió presionada para casarse con Brad Pitt.

Los últimos años no han sido fáciles para Angelina Jolie. Tuvo que someterse a una mastectomía doble en 2013 para reducir las posibilidades de padecer cáncer de mama y luego se extirpó los ovarios en 2015. A ello se sumó su crisis matrimonial. Se divorció de Brad Pitt en 2016, protagonizando una de las separaciones más complicadas de Hollywood, que todavía no ha concluido. Pero como ha dejado claro la actriz, ahora trata de encontrarse a sí misma y superar lo vivido.

Jolie y Pitt fueron una de las parejas más envidiadas de Hollywood, pero el sueño se rompió hace tres años cuando Angelina Jolie presentó una demanda de divorcio contra su marido durante Brad Pitt. En abril, un juez determinó que podían volver a considerarse solteros. Pero, el proceso legal sigue su curso. El juez ha aprobado lo que en inglés se llama «bifurcation of marital status» que, en la práctica, supone que Jolie, de 43 años, y Pitt, de 55, puedan considerarse solteros, aunque aún no haya concluido su proceso de divorcio.

Angelina Jolie con Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt y Knox Leon Jolie-Pitt. PHIL MCCARTEN

Jolie en los últimos meses se ha agarrado a un discurso feminista. En agosto publicó un ensayo en la revista Elle en el que reivindicaba la necesidad de que cada vez haya más “mujeres malvadas” en el mundo. “Las mujeres malvadas son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias”, explica. “Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es esa maldad por la que el mundo necesita mujeres malvadas”, reitera la también productora, de 44 años.

No es la primera vez que Angelina Jolie se dirige a las mujeres de una manera tan directa. Hace ya seis años, en 2013, la actriz publicó una carta en Teh New York Times donde dio a conocer que se había sometido a una doble mastectomía para reducir las probabilidades de desarrollar cáncer de pecho. En su misiva, Jolie, de entonces 37 años, además de explicar todo el proceso, hizo especial hincapié en que había tomado la decisión de hacerlo público para alentar a otras mujeres que pudieran estar en su misma situación: “Quise escribir esto para contarle a las demás mujeres que la decisión de pasar por una mastectomía no es fácil, pero estoy muy feliz de haberla tomado y en ningún caso se ve disminuida mi feminidad. […] Para todas las mujeres que lean esto, solo espero que las ayude a conocer sus opciones”.