Fernández dice que la “receta de Boston” incluye eliminar bonos, reducir la subvención y liberar a Camacho

Fernández y Reyes Villa en el debate de la red UNO

El alcalde de Santa Cruz y postulante a la Presidencia por la alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, aseguró este domingo que la “receta” que algunos candidatos trajeron de Boston, en el denominado foro Bolivia 360, incluye la eliminación de bonos, la reducción de la subvención a los carburantes y la liberación del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.

Lo dijo durante el debate de postulantes a la Primera Magistratura que organizó la red Uno y que reunió, además de Fernández, a Jorge Quiroga (Libre), Samuel Doria Medina (Unidad), Manfred Reyes Villa (Súmate) y Eduardo Del Castillo (MAS).

Mostró como prueba de sus aseveraciones un papel que dijo fue firmado en el encuentro realizado en Estados Unidos, con el impulso del empresario Marcelo Claure. “Creo que hoy, más que nunca, tenemos que ser responsables frente al pueblo boliviano y no mentir y mostrar cualquier papel”, respondió Reyes Villa, quien justamente le hizo la pregunta sobre el supuesto pacto firmado en el exterior.

Aseguró que los asistentes al encuentro no firmaron ninguna receta y dijo que el evento fue para analizar la situación “crítica”, política y económica, que vive el país. “Lamento que no te hayan invitado y que no te hayan tomado en cuenta, pero que digas que hemos firmado me parece que es una total falacia de parte de alguien que quiere ser Presidente de Bolivia”, complementó.

Fernández insistió en que el documento fue firmado y lamentó que los candidatos que asistieron al encuentro hayan traído recetas “para imponer, quitar bonos, levantar la subvención, liberar a Camacho y muchos otros temas más”.

“Yo recetas de afuera no voy a traer a Bolivia, porque nosotros los bolivianos tenemos dignidad y tenemos que ser responsables”, agregó.

Doria Medina también se refirió al tema durante una de sus intervenciones y dijo que es absurdo pensar que se haya firmado una “receta secreta” en un encuentro al que asistieron un centenar de invitados.z