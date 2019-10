Camacho da inicio al décimo día de paro: «Esto no para»

Santa Cruz.- Como es de costumbre, al pie del Cristo Redentor y haciendo en conjunción con el cabildo Nacional en todo el país, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cierra el noveno día de paro cívico nacional y da paso al décimo.

Camacho hizo un homenaje a las víctimas que murieron luchando por la democracia, que sus familias no serán olvidadas y que el país está en guerra contra un Gobierno y que se tiene que liberar a un pueblo. Ante el pedido del presidente Evo Morales que pidió levantar las movilizaciones por todos santos, el líder cívico indicó que esto no para y que si el Gobierno quiere más muertos, no les alcanzará cajones para todos los que luchen.

Fuente: Unitel