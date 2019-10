Camila Sodi deslumbró con atrevido vestido para anunciar el final de las grabaciones de Rubí

View dis post on Instagram

Con esta escena cierro un proyecto más en mi vida y en mi carrera! #Rubí @rubi.laserie que maravillosa historia! Enorme proyecto! Gracias @wstudiosoficial @thelemonstudios @bardasano GRACIAS @billyrovzar porque gracias a ti, después de esa comida que tuvimos , esto es y fue una realidad!!! 🙌🏻 A mis compañeros, mis directores y todos los que no se ven que hacen que todo esto sea posible infinitas gracias!!! Soldada del amor @karemguedimin gracias 😘🙌🏻 Y por supuesto a ti mi Rubí! @camilasodi_ Mi Cam! La bebush! Mi ex compañera de generación! Jajaja quién iba a decir que después de 17 años nos íbamos a reencontrar en un proyecto tan importante en la historia de la televisión mexicana. Gracias por compartir y coincidir!!! ♥️ y a todos ustedes que están leyendo este pergamino 📜 jajajjaa muy pronto podrán conocer esta historia! Un beso a todos! Que Dios los bendiga ✨🦁 y nos vemos en la próxima …