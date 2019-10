Carlos Mesa: «Evo Morales no va a ganar estas elecciones»

LA PAZ |

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que su contendor del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, no ganará las Elecciones Generales de este domingo, por lo que el tema no está en discusión.

«Eso no va suceder, Evo Morales no va a ganar estas elecciones, por eso no hay nada que discutir. Nosotros creemos que vamos a ganar estas elecciones», declaró Mesa luego de emitir su voto en el Centro de Capacitación, Inti Phaxsi en la zona de Mallasilla.

Se refirió al tema al ser consultado sobre si respetará los resultados de los comicios que definirán la continuidad del gobierno de Morales o es que dará un giro en la política.

Asimismo, manifestó que estas elecciones son fundamentales, porque se define el destino del país, por lo que pidió que se respete el voto y que esta jornada sea de gran participación de los ciudadanos en las urnas.

Por otra parte, expresó su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral, al que calificó de ser un «brazo operativo del Gobierno». «No confío en el Órgano Electoral», acotó.

Por esa razón, sostuvo que el papel de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es fundamental al momento de procesar la información.

Mesa es uno de los candidatos favoritos entre los opositores y el principal candidato que compite contra el oficialista, Evo Morales.