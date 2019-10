Científicos observan como nunca un agujero negro parpadeando en nuestra propia galaxia

An international team of astronomers, led by @unisouthampton, have found violent flaring at the heart of a black hole system through the use of state-of-the-art cameras: https://t.co/AkRDSKsil5#blackhole#HiPERCAM#astronomy#astrophysicspic.twitter.com/BCLkfBHTZA

— Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) October 11, 2019

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook