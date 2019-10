Ciudadano denunciado por Montaño pide garantías para su familia

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, acusó ayer al ciudadano Julio Pereira de amenazas y violencia política en su contra porque supuestamente habría tomado fotos de su casa y otras acciones.

También dijo que Pereira sería sobrino y exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos; sin embargo, el ciudadano aludido realizó una aclaración pública en los siguientes términos:

«Respecto a la denuncia publica de la Ministra de Salud Dra. Gabriela Montaño, presentada en conferencia de prensa hace unas horas, me veo en la obligación de aclarar y precisar que, jamás he trabajado en la Embajada Americana y tampoco he sido Ministro de Goni ni de Carlos Mesa, como afirma la Sra. Ministra. No soy militante de ningún partido político, ni realizo actividades de esta índole. Efectivamente, mi hermano ha sido funcionario público hasta hace más de15 años».

«El hecho que la foto publicada por la Sra. Ministra haya sido tomada y distribuida a un grupo de whatsapp, desde un celular que está a mi nombre, no implica que yo esté involucrado en actividades de persecución a autoridades gubernamentales. Este teléfono lo utiliza uno de mis hijos adolescentes, quien es menor de edad, que como todos los habitantes de nuestro vecindario, esta bajo la tensión creada por la incertidumbre que vive en estos momentos nuestro país».

«Es también mi responsabilidad informar que inmediatamente después de su conferencia de prensa, empezamos ha recibir amenazas de todo tipo, por lo que me veo en la obligación de exigir al Estado Boliviano garantice la seguridad de todos los integrantes de mi familia».

Julio E. Pereira S.B

CI 2616832 LP