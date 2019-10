¿Cómo andamos de optimismo?

Bajo el Penoco

El presidente Morales siempre se ha mostrado invencible. Una vez hubo una crisis de gabinete porque uno de sus ministros sugirió que el “jefazo” estaba enfermo. Eso no podía suceder con alguien responsable de que nos alumbre el sol y que la luna no pierda su brillo. Cada vez que hace pronósticos electorales no baja del 70 por ciento, cifra que repite incesantemente por más que las urnas digan lo contrario.

En las últimas semanas, voceros del oficialismo han estado defendiendo a capa y espada encuestas de dudosa procedencia que ponen al MAS algo por encima del 40 por ciento y al presidente Morales como ganador en primera vuelta. Eso parece mucho decir, tomando en cuenta otros datos que cayeron en la censura, pero ante las menguadas expectativas del MAS, llegar a ese tope sería una gran hazaña. Pero incluso esta cifra parece inalcanzable y el presidente no deja de reflejarlo.

Durante un reciente acto oficial dijo que: “Esté o no esté de presidente, tenemos que defender programas sociales”.

Fuente: https://www.eldia.com.bo