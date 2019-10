Costas: “No me pidan que ceda Santa Cruz»

Santa Cruz.- El líder de los Demócratas, Rubén Costas, pide a la población cruceña y boliviana apoyar a Óscar Ortíz, el candidato que surgió de los cabildos y las autonomías. Costas lamentó que algunos cruceños prefieran rendir nuestros ideales y nuestra plaza por apostar a sus intereses, prefieren sumarse a la batalla de otros para debilitar nuestra fuerza de cara a las subnacionales.

En su miopía equivocan su objetivo, no es Demócratas el que lucha por la presidencia, es Santa Cruz la que lucha para reconducir su peso en Bolivia, para que no, nos releguen a un papel secundario. Lo quieran o no, hoy Óscar es Santa Cruz.

Que nadie me pida que ceda Santa Cruz al centralismo que nos oprimió para echar al que me oprime hoy. Yo (Rubén Costas) votaré por Santa Cruz, por nuestra lucha, por nuestra historia, por nuestra bandera, por los míos, votaré por Óscar Ortíz porque eso es ser consecuente, ser cruceño y ser boliviano.

Fuente: Detrás de la Verdad

