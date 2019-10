Cotel-La Paz premiará con un año gratis de Tv Cable a denunciantes de piratería

La cooperativa identificó dos problemas que afectan a los ingresos de Cotel. El primero se debe a las conexiones clandestinas, que a la fecha suman unas 250.000 y que afectan directamente a los ingresos económicos de la operadora paceña.

La Paz. Oficinas centrales de Cotel en la Av. Mariscal Santa Cruz. Foto: Ángel Illanes

La Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz R.L. (Cotel) premiará con un año gratis del servicio de Tv Cable a quienes denuncien las conexiones clandestinas o piratas. A la fecha se tienen identificadas aproximadamente unas 25.000 instalaciones ilegales.

“Quiero definitivamente hablarle a la población de La Paz, a los paceños, porque Cotel es de La Paz (…), ofrezco y estoy lanzando una medida en desesperación, ofrecemos una suscripción anual gratuita a quienes nos denuncien conexiones clandestinas”, anunció a La Razón el gerente general de la operadora, Fernando Dips.

La cooperativa identificó dos problemas que afectan a los ingresos de Cotel. El primero se debe a las conexiones clandestinas, que a la fecha suman unas 250.000 y que afectan directamente a los ingresos económicos de la operadora paceña. Según Dips, las pérdidas alcanzan a unos $us 80.000 al mes, considerando que en promedio se cancela $us 30 mensuales por este servicio.

El segundo problema es la corrupción que ejercen algunos técnicos que “reciben dádivas” a cambio de no desconectar las instalaciones que ya vencieron el plazo de cancelación. “La corrupción que existe en algunos técnicos de Cotel, porque no me voy a callar en absoluto a ninguno de los hechos que se dan en la cooperativa, hay técnicos que no desconectan los cortes a través de dádivas de los clientes de Cotel, y obviamente estoy detrás de todas esas sanciones, es por eso que estamos iniciando acciones muy decididas”.

Para reducir las conexiones clandestinas y la falta de pago, la gerencia de Cotel determinará aplicar en los próximos días un perdonazo para que estos suscriptores regularicen sus deudas y puedan acceder al servicio de Tv Cable de la cooperativa paceña.

Beneficio. “Primero vamos a ir por un perdonazo, vamos a ir con un perdonazo a todas las personas que tengan directa o indirectamente (el servicio de Tv Cable) haciendo estos usos y posteriormente les vamos a dar 30 días (gratis), ellos pueden venir a la cooperativa (y decir) yo he tenido este beneficio, he estado cometiendo este error, pero me arrepiento y a partir de hoy día quiero inscribirme”, explicó Dips.

Aquellas personas que acepten las políticas de la cooperativa y opten por suscribirse al servicio de Tv Cable de Cotel se les mejorará la conexión tanto interna como externa, además se les ofrecerá canales con una calidad de imagen en alta definición HD (High Definition) en todos los televisores que quieran instalar.

Deuda a 3 proveedores llega a $us 4 millones

La Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz R.L. (Cotel) adeuda desde mayo a la fecha aproximadamente $us 4 millones a las proveedoras de señal ESPN, Disney Channel y Fox Latinoamérica.

El gerente de la operadora, Fernando Dips, explicó que Cotel firmó acuerdos con cada una de las proveedoras de señal para cancelar en tiempos diferentes las deudas por el servicio y otras acumuladas que datan desde 2016.

El pasado mes estas tres proveedoras se fusionaron, lo que derivó en que Cotel tenga que realizar el pago por el servicio en una sola fecha. Al no hacerlo se cortó la emisión de estos tres canales, según denunciaron a este medio usuarios de Tv Cable.

“La fusión de estas tres empresas Fox Latinoamérica, ESPN y Disney afectó a las políticas de cobranza que manejábamos anteriormente porque exigen a Cotel cubrir la totalidad de las cuentas pendientes”, indicó el gerente de Cotel.

Con el fin de no afectar el servicio para los usuarios, Cotel llegó a un acuerdo con estas tres operadoras para el pago de deudas y la reposición de la señal de estos canales se reanudará en los siguientes días.

“Mensualmente a Fox Latinoamérica se paga $us 280.000, a ESPN $us 170.000 y a Disney unos $us 100.000. La deuda alcanzaba casi a $us 4 millones”, indicó el gerente, quien se comprometió a cumplir con todas las deudas pendientes que aún tiene la operadora.

