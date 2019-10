Cristhian Machado: ‘Sobre todo, quiero identificarme con Bolívar’

El volante dijo que uno de sus objetivos es salir campeón y regalarle todo el cariño a la hinchada del club celeste.

Machado grita el gol que marcó en el clásico paceño. Foto: Archivo-La Razón

Cristhian Machado pudo haber quedado “colgado”. Wilster lo demandó por haber firmado un documento que le obligaba a pagarle un dinero al aviador si, al regresar a Bolivia desde el exterior, fichaba para otro equipo. Lo hizo para Royal Pari. Sin embargo, zafó de eso y, además, dio un salto importante, a Bolívar, donde ahora está convertido en un bastión del mediocampo.

—¿Qué enseñanza le dejó el problema que tuvo antes de llegar a la Academia?

—Sin duda, uno asimila cosas que le pasan. Cuando todo va a favor de alguien siempre hay intereses de otros, no quiero hablar mucho de aquello porque es incómodo, aunque felizmente todo se ha solucionado.

—¿Estas cosas tienen que ver con que uno, como jugador, aspira siempre, además del éxito, a mejorar la economía de su familia y suya?

—No es lo económico. Lo primordial para uno, o en mi caso, más que el dinero es lo que pueda ganar como futbolista, tener la oportunidad de jugar torneos internacionales, que son un vitrina primero para llegar a la selección nacional y luego para irse al exterior. La verdad es que sabemos que hay equipos grandes que en lo económico tienen estabilidad, pero uno debe preocuparse más en elevar su nivel y en mejorar su producción individual, aparte de que uno debe ver el interior de un grupo donde pueda adaptarse buscando hacer amigos y, sobre todo, aportando en lo futbolístico.

—¿En Bolívar está bien?

—Vine con el objetivo de hacer las cosas bien, quiero conseguir muchos objetivos y, sobre todo, identificarme con este club. Ahora quiero salir campeón, regalarle todo el cariño a la hinchada y en ese estamos trabajando a nivel de grupo; ojalá que se dé. Creo que vamos por buen camino. Encontré un grupo humano excelente en su trato como también en el campo de juego.

—En esto de ser campeón, otra vez los del occidente están luchando por alcanzar el título y de nuevo los del oriente se han rezagado, ¿por qué?

—Hay muchos factores de los que se hablan, por ejemplo, el clima, la altura, todo eso, pero se ha demostrado que si un equipo trabaja y se prepara con planificación va a ganar en la altura o en el llano. En el fútbol no hay excusas, pues si un plantel está bien preparado no tiene ningún problema. Varias selecciones vinieron a jugar con intensidad, y de igual a igual, y se llevaron buenos resultados, lo propio sucedió en la Copa Libertadores; y nosotros debemos basarnos en eso y no buscar excusas entre bolivianos. Sobre todo, prepararnos y buscar elevar nuestro nivel, porque en el fútbol todo se basa en la parte física, futbolística y mental.

—¿Entonces el nivel del fútbol boliviano está mal?

—Estamos en constante crecimiento, sobre todo, los jóvenes son los llamados a cambiar a nuestro balompié; creo que ellos nos llevarán al mundial que todo boliviano quiere llegar, pero también hay que trabajar para alcanzar ese objetivo; tenemos capacidad, talento, pero a todo aquello debemos inculcarle mucho trabajo y no solamente hablar. Creo que un buen proceso y con el aporte de todas las partes que están englobadas en el fútbol se lo puede lograr.

Una postal de Cristhian junto a su familia: Foto: Familia Machado

—Habló de los jóvenes, ¿los técnicos les dan oportunidad?

—Creo que si un jugador hace méritos para tener oportunidad de debutar la va a conseguir, pero lo que es bastante claro es que a ello hay que sumarle trabajo para poder hallar la continuidad que uno debe tener si quiere sostener una regularidad en un equipo. Ahora hay jugadores que a temprana edad pueden marcar una diferencia y seguramente jugarán, pero que no lleguen solamente por cumplir con el reglamento, eso se debe perseguir desde el inicio de la carrera.

—¿Cuáles son los pilares para ser un buen futbolista?

—Sin duda lo fundamental es la humildad, la disciplina y mucho trabajo. Aparte, tener un orden en la vida, buena alimentación, buen descanso, son factores que influyen. Si tienes desorden en lo particular no vas a poder rendir en la cancha. Ahora, uno tiene mayores posibilidades de crecer trabajando incluso fuera de horarios para mejorar en lo físico, en lo técnico, creo que cuando va al exterior se da cuenta de eso. En el país, lo que estamos haciendo, hoy por hoy, no alcanza y que hay que trabajar mucho más. Por ejemplo, en mi caso, sé que debo redoblar esfuerzos, trabajar más en mis debilidades y fortalecer mis virtudes si quiero volver a ser parte de la selección nacional, que es mi próximo objetivo. Trato de hacer las cosas bien en cada partido y busco estar listo por si se da una convocatoria.

—¿Se acuerda cómo fueron sus inicios en el fútbol?

—Comencé a los 7 años en un equipo de mi barrio, en un complejo petrolero. Jugué en Oruro Royal desde las categorías mascotas y de ahí pasé a formar parte de Wilstermann desde los 9 años hasta debutar profesionalmente; sin embargo, no me siento identificado con el club aviador. He sido un jugador trascendental porque estuve muchos años ahí.

—¿Cómo fue esa época de crecimiento?

—Tengo una familia tranquila, humilde. Mi papá Simón me dejó pequeño, se fue a Estados Unidos para trabajar por el tema económico; me crié con mi mamá Sabina y mis dos hermanos. Ahora todos viven allá, el único que estoy en el país soy yo. La verdad que mi niñez fue muy buena, mi familia siempre me apoyó para ser jugador profesional y si no lo hubiera logrado creo que hubiera estudiado mecánica automotriz o electromecánica. Creo que aún lo puedo hacer y estoy pensando seriamente en cumplir también ese objetivo.

—Hoy, Wilster, su anterior equipo, y Bolívar, el actual, están peleando por el título…

—El campeonato está muy peleado, hay equipos protagonistas que apuntan a salir campeón, el torneo está parejo, no se nota mucha diferencia y el que haga las cosas bien y, sobre todo, sume puntos de local y visitante será firme candidato al campeonato, pero faltan muchas fechas.

