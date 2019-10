El único debate de la campaña rumbo a las elecciones de este domingo se dio pocas horas antes de la votación, durante el denominado periodo de reflexión. Los protagonistas no fueron los candidatos, sino dos actores externos, es decir la Central Obrera Boliviana (COB) y la Cámara Nacional de Comercio. Luego de conocerse los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la economía nacional, los empresarios del país, a la cabeza de su presidente Rolando Kempff, descartaron el pago del doble aguinaldo en la presente gestión, pues aseguran que el crecimiento del PIB no llegará al cuatro por ciento y menos al 4,5 por ciento que establece el decreto que respalda el beneficio laboral. La respuesta no se hizo esperar y el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, amenazó con tomar medidas de hecho si es que “cualquier” gobierno intenta eliminar este pago. Ese “cualquier” habrá dolido mucho en las filas oficialistas. Al margen de eso, ya está lista la primera tarea para después del domingo.

