Queridos compatriotas que están luchando en Bolivia, no están solos estamos con ustedes y queremos decirles: Gracias, gracias, gracias.

No se rindan, no se cansen y no se callen.

¿Quién se rinde?

¡Nadie se rinde!

¿Quién se cansa?

¡Nadie se cansa!

¿Quién se calla?

¡Nadie se calla!