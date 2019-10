DiCaprio sobre la Chiquitania boliviana: No más agricultura destructiva

Una de las imágenes que compartio Di Caprio de Bolivia.



El actor y productor estadounidense Leonardo DiCaprio se pronunció, a través de sus redes sociales, sobre el incendio que afecta a la Chiquitania de Bolivia hace más de dos meses y pidió no incentivar “prácticas agrícolas destructivas”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Durante el último mes, más de 5,3 millones de hectáreas de tierras bolivianas se han incendiado, incluidos algunos de los lugares más importantes para la biodiversidad del país”, escribió el miércoles en su cuenta de Instagram, @leonardodicaprio.

“Estos incendios amenazan directamente la capacidad de las áreas protegidas de Bolivia y otras tierras silvestres para proporcionar agua potable, almacenar carbono, albergar vida silvestre y preservar la cultura y los medios de vida de los pueblos indígenas”, agrega en su post.

“En todo el mundo necesitamos implementar políticas económicas que reconozcan y salvaguarden el valor de la biodiversidad y que no incentiven las prácticas agrícolas destructivas, la fuerza impulsora detrás de los incendios en Sudamérica este año”, concluye su texto que obtuvo, hasta ayer, 779 mil likes y 4.000 comentarios.

El post está acompañado de seis fotografías que muestran la magnitud del incendio en la localidad Fin del Mundo. Éstas fueron tomadas por el equipo del emprendedor y ambientalista Nick Rose (@iamnickrose), que acompañó a un grupo de voluntarios bomberos en el país.

La publicación fue comentada, el jueves, por el cantante y compositor boliviano Luis Gamarra (@luisgamarramusic) – residente en Estados Unidos- quien culpó al gobierno de Evo Morales por el desastre.

“Tienes toda la razón. Recuerdo cuando conociste a Evo Morales. Bueno, déjame decirte. Todo esto está sucediendo a causa de él y su gobierno. La tierra quemada a propósito. Es realmente difícil de creer, pero espero que profundices más y entiendas lo que le está sucediendo al pueblo boliviano. Millones de hectáreas y animales quemados hasta la muerte sólo para ganar negocios y votos”, apuntó Gamarra.

El también actor se refirió al encuentro que tuvieron Morales y DiCaprio, el 23 de septiembre de 2014, durante una cumbre sobre el clima en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (EEUU).

No es la primera vez que DiCaprio se pronuncia respecto a los incendios forestales. En agosto, cuando comenzó el desastre en Brasil, expresó también mediante Instagram que se trata de algo aterrador, y se refirió a que el Amazonas es el bosque tropical más grande del planeta y donde se genera el 20% del oxígeno de la Tierra.

Cuatro días después, anunció que su fundación medioambiental Earth Alliance destinaba un fondo, denominado Amazon Forest Fund, de cinco millones de dólares para ayudar a combatir los incendios que devastan la selva tropical de la Amazonia. La organización fue creada en julio por DiCaprio y los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Seth.

El actor es conocido por su compromiso en la lucha contra el cambio climático. En 2014 fue nombrado embajador del Clima por Naciones Unidas y además ha donado dinero a las causas ambientalistas de la región amazónica de Ecuador.

Junto a sus acciones económicas, el actor también lleva a cabo una labor de concienciación a través de la producción de documentales como Before the Flood (Antes que sea tarde) en 2016 y And we go green este año, presentado en el Festival de Cannes.

También hace lo que se predica en su vida personal. No viaja en avión privado como la mayoría de los famosos, sino opta por tomar vuelos comerciales para minimizar su huella de carbono.

Paralelamente, este año, fue parte, en el cine, de otro gran éxito, Érase una vez en Hollywood, la más reciente película de Quentin Tarantino.

Actor y activista

Premio En 2016, Leonardo DiCaprio ganó el premio Óscar por su actuación en la película El renacido. Aprovechó su discurso de aceptación para llamar la atención del público al problema del calentamiento global: “El cambio climático es real. Está pasando ahora mismo. Es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie y necesitamos trabajar juntos y dejar de postergarlo”.

En 2016, Leonardo DiCaprio ganó el premio Óscar por su actuación en la película El renacido. Aprovechó su discurso de aceptación para llamar la atención del público al problema del calentamiento global: “El cambio climático es real. Está pasando ahora mismo. Es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie y necesitamos trabajar juntos y dejar de postergarlo”. Televisión También ha participado en la producción de varios videos ecológicos y series televisivas como la serie Eco-Town de Planet Green.

También ha participado en la producción de varios videos ecológicos y series televisivas como la serie Eco-Town de Planet Green. Documental En 2011 escribió, produjo y narró un documental ambiental The 11th Hour, que explora las consecuencias y posibles soluciones para el cambio climático.

Página Siete / Milen Saavedra / La Paz