Dramático pedido de dos adultos mayores a los Salinas por pago de beneficios en The Strongest

Don Angel y la señora María, extrabajadores del complejo de Achumani. Foto/capturas de pantalla

Tras 26 años de prestar servicios, dos extrabajadores –ahora adultos mayores – lanzaron un dramático pedido para que el club The Strongest presidido por Inés Quispe, esposa del expresidente del mismo club y actual presidente de la Federación Boliviana de Futbol, César Salinas, proceda a cancelar de manera justa los beneficios sociales al haber sido desafectados de la entidad.

Con la voz quebrantada y los recuerdos aún frescos en la memoria de haber compartido las grandes alegrías del club, María M. y Ángel A. relataron al programa «El Equipo Deportivo» del periodista Marco Tarifa, que ambos fueron retirados debido a su avanzada.

María cuenta que hace cuatro años fue despedida en la gestión de César Salinas pero la entidad solo quiere reconocer el pago por siete de los 26 años de trabajo, con el argumento de que la afectada antes debe probar el tiempo de esa relación obrero-patronal.

“Del club tengo muchos y lindos recuerdos, este es único ingrato que tengo; no merecía eso, hay mucha gente que me aprecia, me estima y eso es lo más valioso”, declara al explicar que siente una “gran desilusión y tristeza” por la situación que pasa y por la edad que ya tiene.

Explicó que se ocupaba de cuidar el hotel, lavar la ropa y era la encargada de la comida cuando el equipo concentraba. Dijo haber servido “a la institución con mucho cariño, con honradez, con disciplina y puntualidad”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo no oculta su dolor por la forma en cómo fue sacada de la institución y compara a lo ocurrido con el legendario capitán y exdirector técnico Pablo Escobar, porque un día le dijeron “cosas bonitas” y al día siguiente la echaron del trabajo.

Pide a la familia Salinas que por favor se acuerde que trabajó por la institución y lo único que buscan es el pago de beneficios sociales tal como señalan las leyes laborales.

El otro afectado es Ángel quien tuvo múltiples funciones y al igual que María, fue retirado bajo promesa de jubilación.

“El expresidente Salinas me decía: ‘vas a venir hijo a la oficina? Iba a esperar a tal hora y estaba ocupado”, manifestó a tiempo de explicar que César Salinas lo tuvo cinco meses trabajando sin cobrar un solo centavo.

El abogado defensor José Mejía explicó que la institución ha depositado en el Ministerio de Trabajo un monto de dinero (Bs 58.303) que no cubre los beneficios sociales de don Miguel y que a la fecha tampoco puede cobrar porque The Strongest de “mala fe y con dolo no ha registrado el nombre del beneficiario”.

Mejía sostuvo que el club argumenta que don Ángel fue sereno y portero y que no tenía derecho a nada, más al contrario debería pagar un alquiler por haber ocupado una habitación que le permitió desempeñar esas funciones, aspecto considerado por el abogado como totalmente contradictorio.

El proceso se encuentra en la jurisdicción administrativa del Ministerio de Trabajo que ya tomó conocimiento de este problema, pero tampoco logra un arreglo urgente, tomando en cuenta que ambos son personas de avanzada edad.

Fuente: Erbol