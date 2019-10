EEUU, Brasil, Colombia y Argentina sugirieron un balotaje en Bolivia si la OEA no logra «verificar los resultados de la primera vuelta»

Mesa denunció un “fraude escandaloso” y este miércoles, incluso, llamó a la comunidad internacional a evitar que Morales lleve a Bolivia a una dictadura: “Quiero hacer un énfasis especial en el hecho de que la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y varios países se han pronunciado categóricamente en su exigencia de que el proceso se transparente y de que el proceso no de respuestas que no se pueden justificar como la interrupción del TREP (…) Que se mantenga vigilante para que el país no entre en el camino de la dictadura al que quiere llevarnos el presidente Morales».