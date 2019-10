El candidato trucho de los azules escapa de Potosí, indignación crece; la gente no acepta que no respeten su voto que el 21F decidió NO reelección, tu voto será decisivo el 20-O, Unidad, Unidad, Unidad, Unidad: el tirano ya se va. https://t.co/eUpIFqQCmO





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina